Trumpui atmetus iraniečių pasiūlytą susitarimą – naujausia Irano žinia

Šis sąsiauris yra gyvybiškai svarbus pasauliniam energijos tiekimui, o dabar yra atsidūręs konflikto tarp Vašingtono ir Teherano, kurį prieš beveik septynis mėnesius išprovokavo mirtini smūgiai Iranui, centre.
Irano plane numatomas visų karo veiksmų Artimuosiuose Rytuose, įskaitant Libaną, nutraukimas, teigė užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi (Abasas Aragčis), bei sąlygų, numatytų anksčiau žlugusiame paliaubų susitarime, įvykdymas.
Tame susitarime, kuris žlugo prasidėjus kovoms dėl Hormuzo sąsiaurio, buvo numatyta atlaisvinti įšaldytą Irano turtą, atšaukti sankcijas Irano naftai ir užbaigti JAV jūrų blokadą.
„Mūsų sąlygos yra aiškios, ir bet koks žingsnis link Hormuzo sąsiaurio atidarymo priklauso nuo šių sąlygų įvykdymo. Mes nuo jų neatsitrauksime“, – sekmadienį sakė A. Araghchi, cituotas valstybinio transliuotojo IRIB.
„Mes niekada neužvėrėme durų diplomatijai ar deryboms, bet kartu niekada neatsitraukėme nuo savo teisių“, – teigė jis.
Tačiau D. Trumpas šeštadienį pareiškė atmetantis paliaubų susitarimą.
„Jie nori sudaryti susitarimą, pagal kurį nedelsdami atidarytų sąsiaurį, nes labai pralaimi. Jie nori sudaryti susitarimą ir manau, kad tai gerai. Aš taip pat mėgstu sudaryti susitarimus“, – teigė JAV prezidentas.
Sekmadienį A. Araghchi teigė, kad iraniečiai „matė pirmąją JAV prezidento reakciją, bet iki šiol tarpininkai mums nieko neperdavė“.
„Laukiame, kol tarpininkai perduos mums galutines pozicijas, ir tuomet priimsime sprendimą“, – pridūrė užsienio reikalų ministras.
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