Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Artimieji Rytai

Trumpui atmetus iraniečių pasiūlytą susitarimą – naujausia Irano žinia

2026-09-27 14:17 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-27 14:17
Pridėkite kaip šaltinį Google

Iranas sekmadienį teigė tvirtai besilaikantis savo sąlygų dėl Hormuzo sąsiaurio atidarymo, nepaisant to, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas atmetė iraniečių pasiūlytą susitarimą dėl paliaubų.

Iranas siūlo atverti Hormuzo sąsiaurį: pateikė JAV 7 dienų planą | EPA / SARAH YENESEL nuotr.

Iranas sekmadienį teigė tvirtai besilaikantis savo sąlygų dėl Hormuzo sąsiaurio atidarymo, nepaisant to, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas atmetė iraniečių pasiūlytą susitarimą dėl paliaubų.

REKLAMA
0

Šis sąsiauris yra gyvybiškai svarbus pasauliniam energijos tiekimui, o dabar yra atsidūręs konflikto tarp Vašingtono ir Teherano, kurį prieš beveik septynis mėnesius išprovokavo mirtini smūgiai Iranui, centre.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Irano plane numatomas visų karo veiksmų Artimuosiuose Rytuose, įskaitant Libaną, nutraukimas, teigė užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi (Abasas Aragčis), bei sąlygų, numatytų anksčiau žlugusiame paliaubų susitarime, įvykdymas.

REKLAMA
REKLAMA

Tame susitarime, kuris žlugo prasidėjus kovoms dėl Hormuzo sąsiaurio, buvo numatyta atlaisvinti įšaldytą Irano turtą, atšaukti sankcijas Irano naftai ir užbaigti JAV jūrų blokadą.

REKLAMA

„Mūsų sąlygos yra aiškios, ir bet koks žingsnis link Hormuzo sąsiaurio atidarymo priklauso nuo šių sąlygų įvykdymo. Mes nuo jų neatsitrauksime“, – sekmadienį sakė A. Araghchi, cituotas valstybinio transliuotojo IRIB.

„Mes niekada neužvėrėme durų diplomatijai ar deryboms, bet kartu niekada neatsitraukėme nuo savo teisių“, – teigė jis.

Tačiau D. Trumpas šeštadienį pareiškė atmetantis paliaubų susitarimą.

„Jie nori sudaryti susitarimą, pagal kurį nedelsdami atidarytų sąsiaurį, nes labai pralaimi. Jie nori sudaryti susitarimą ir manau, kad tai gerai. Aš taip pat mėgstu sudaryti susitarimus“, – teigė JAV prezidentas.

Sekmadienį A. Araghchi teigė, kad iraniečiai „matė pirmąją JAV prezidento reakciją, bet iki šiol tarpininkai mums nieko neperdavė“.

„Laukiame, kol tarpininkai perduos mums galutines pozicijas, ir tuomet priimsime sprendimą“, – pridūrė užsienio reikalų ministras.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų