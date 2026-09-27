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TV3 naujienos > Užsienis > Artimieji Rytai

Donaldas Trumpas atmetė Irano pasiūlymą dėl Hormuzo sąsiaurio

2026-09-27 09:24 / šaltinis: ELTA / aut. /
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut. /
2026-09-27 09:24
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JAV prezidentas Donaldas Trumpas šeštadienį pareiškė, kad atmetė Irano pasiūlytą planą dėl strateginio Hormuzo sąsiaurio, kuris, pasak Teherano, būtų atvėręs šį vandens kelią per septynias dienas.

Donaldas Trumpas EPA

JAV prezidentas Donaldas Trumpas šeštadienį pareiškė, kad atmetė Irano pasiūlytą planą dėl strateginio Hormuzo sąsiaurio, kuris, pasak Teherano, būtų atvėręs šį vandens kelią per septynias dienas.

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„Aš atmetu jų pasiūlymą“, – žurnalistams prie Baltųjų rūmų sakė D. Trumpas.

„Jie nori sudaryti susitarimą, pagal kurį sąsiaurį atidarytų nedelsiant, nes stipriai pralaimi. Jie nori sudaryti susitarimą ir manau, kad tai gerai. Aš taip pat mėgstu sudaryti susitarimus“, – sakė JAV prezidentas.

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Šis sąsiauris yra itin svarbus pasauliniam energijos tiekimui ir šiuo metu yra vienas pagrindinių klausimų JAV ir Irano konflikte, kuris po beveik septynių mėnesių atsidūrė aklavietėje.

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Irano prezidentas Masoudas Pezeshkianas, grįždamas į Teheraną iš Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos Niujorke, televizijai „CBS News“ sakė, kad pasiūlymas buvo parengtas derinant jį su aukščiausiuoju lyderiu Mojtaba Khamenei. Tai matyti iš Irano žiniasklaidos paskelbto interviu vaizdo įrašo ištraukos.

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Pasak Irano užsienio reikalų ministro Abbaso Araghchi, kuris anksčiau šią savaitę susitiko su D. Trumpo pasiuntiniu Steve'u Witkoffu, Irano plane numatyta nutraukti visus karo veiksmus Artimuosiuose Rytuose, įskaitant Libaną.

Jis teigė, kad sąlygos yra tokios pačios, kaip išdėstytos anksčiau šiais metais su JAV pasirašytame susitarimo memorandume: atlaisvinti įšaldytą Irano turtą, panaikinti sankcijas Irano naftai ir nutraukti JAV jūrų blokadą.

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Septintąją paliaubų dieną Iranas vėl atvertų Hormuzo sąsiaurį. „Procesas prasidės tą pačią dieną, kai jie su tuo sutiks“, – „CBS News“ sakė M. Pezeshkianas.

Jungtinėse Tautose Saudo Arabijos užsienio reikalų ministras Faisalas bin Farhanas pareiškė, kad tarptautinė bendruomenė nesiima veiksmų ir nevykdo savo pareigos užtikrinti, kad Hormuzo ir Bab al Mandabo sąsiauriai liktų atviri.

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„Karalystė nepritaria tam, kad kuri nors šalis šiuos gyvybiškai svarbius kelius naudotų kaip spaudimo, grasinimo ar žalos valstybių interesams priemonę“, – sakė jis, pabrėždamas šių vandens kelių svarbą pasauliniam energetiniam saugumui.

Pasak AFP, Niujorke M. Pezeshkianas susitiko su JT generaliniu sekretoriumi Antonio Guterresu.

„Iranas nepasitraukė nuo derybų stalo, tačiau, atsižvelgdamas į ankstesnę patirtį, nebepasitiki Jungtinėmis Valstijomis“, – sakė M. Pezeshkianas.

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 „Iranas per Katarą perdavė Jungtinėms Valstijoms konkretų septynių dienų planą. Jei bus įvykdytos būtinos sąlygos, sąsiauris gali būti vėl atvertas ir įprasta laivyba atnaujinta per septynias dienas“, – Jungtinėse Tautose pareiškė Irano užsienio reikalų ministras A. Araghchi.

„Dabar sprendimas priklauso Jungtinėms Valstijoms. Iranas nesitaikstys su prievarta, grasinimais ar bauginimu ir spaudžiamas neatsisakys savo suverenių teisių“, – pridūrė jis.

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Tačiau praėjus vos kelioms valandoms po šių pareiškimų „The Wall Street Journal“ pranešė, kad D. Trumpas abejoja, ar Teheranas įvykdys jo reikalavimus, ir ketina atnaujinti JAV bombardavimo kampaniją.

D. Trumpas socialiniame tinkle „Truth Social“ taip pat paskelbė žemėlapio nuotrauką, kurioje Hormuzo sąsiauris apibrauktas ir pavadintas „Trumpo sąsiauriu“.

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Karo veiksmai Jemene

Irano revoliucinės gvardijos atstovas Hosseinas Mohebi antradienį išskirtiniame interviu AFP sakė, kad tarp Teherano reikalavimų taip pat yra karo veiksmų Jemene nutraukimas.

Vašingtonas ir Teheranas birželį pasirašė susitarimo memorandumą, kuriuo siekta užbaigti karą, vėl atverti sąsiaurį ir pradėti derybas dėl Irano branduolinės programos.

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Tačiau netrukus susitarimas žlugo, kai Iranas apšaudė Hormuzo sąsiauriu plaukusius komercinius laivus, kuriuos kaltino nukrypus nuo Teherano patvirtinto maršruto.

Iranas, motyvuodamas saugumo ir suvereniteto sumetimais, reikalauja, kad prieš plaukdami sąsiauriu laivai gautų leidimą.

Reikalavimų nesilaikantys laivai reguliariai tampa taikiniais, o JAV atsakydamos kartkartėmis bombarduoja Irano pakrantės teritorijas.

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