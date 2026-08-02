Vytautė Marija Stankevič
Le Pen sugriežtino toną Maskvos atžvilgiu
Prancūzijos dešiniųjų nacionalistų lyderė Marine Le Pen, kuri anksčiau nebuvo laikoma ypač kritiška Rusijai, sugriežtino toną Maskvos atžvilgiu po to, kai Kremlius nusprendė keletą Europos įmonių, tarp jų – Prancūzijos parduotuvių tinklą „Auchan“, perduoti priverstiniam valdymui.
Ukraina ragina visose šalyse uždaryti „Rusijos namus“
Ukraina oficialiai paragino viso pasaulio vyriausybes pripažinti, kad „Rusijos namų“ tinklas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Apie tai socialiniame tinkle „X“ parašė Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha, praneša „Ukrinform“. „Rusija veda pasaulinę kovą dėl žmonių protų, naudodamasi įvairių priemonių ir kanalų tinklu, įskaitant „Rossotrudnichestvo“ ir vadinamuosius „Russkiy Dom“ („Rusijos namų“) kultūros centrus.
2026-09-19
Kremlius sureagavo, ar Putinas ir Zelenskis galėtų surengti susitikimą
Rusijos vadovo Vladimiro Putino ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio susitikimas G20 viršūnių susitikime Majamyje yra „neįmanomas“ – šeštadienį Naujajame Delyje agentūrai AFP pareiškė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas, atmesdamas Ukrainos vadovo pasiūlymą. „Tai neįmanoma“, – sakė D. Peskovas, pakartodamas Maskvos reikalavimą, kad susitikimas gali įvykti tik Rusijos sostinėje.
2026-09-12
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Belgrade surengta atminimo ceremonija mirusiam karo nusikaltėliui Mladičiui
Šeštadienį Belgrade, likus dviem dienoms iki karo nusikaltėlio Ratko Mladičiaus laidotuvių, vyko jo atminimo ceremonija, kurioje dalyvavo dešimtys buvusių kariškių, šeimos narių ir pareigūnų. R. Mladičius mirė praėjusią savaitę, patyręs kelis insultus, Hagoje atlikdamas laisvės atėmimo bausmę už karo nusikaltimus, padarytus 1990-ųjų Bosnijos karo metu. Jo palaikai ketvirtadienį vyriausybės lėktuvu buvo pargabenti į Serbiją. Karstas buvo apdengtas vėliavomis ir sutiktas su karine pagarba.
2026-09-05
Zelenskis: Ukraina pasiruošusi iki pirmadienio susilaikyti nuo smūgių Maskvai
Ukraina yra pasirengusi nuo dabar iki pirmadienio pabaigos susilaikyti nuo smūgių Maskvai ir tikisi, kad Rusija taip pat susilaikys nuo atakų prieš Kyjivą. Kaip praneša „Ukrinform“, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tai pareiškė „Telegram“ kanale. „Ką tik kalbėjausi su JAV prezidento pasiuntiniais. Jie šiandien jau pradėjo derybas su Rusijos puse. Nuo šio pokalbio pradžios esame pasirengę laikytis ugnies nutraukimo ir neatlikti oro smūgių prieš derybų procese dalyvaujančius miestus.
2026-09-05
JAV kariuomenė sunaikino tris IRGC priklausančius Irano naftos tanklaivius po atakų prieš amerikiečių laivus
JAV kariuomenė šeštadienį pranešė, kad smogė trims su Islamo revoliucinės gvardijos korpusu (IRGC) susijusiems naftos tanklaiviams ir juos sunaikino po to, kai ši Irano karinė organizacija apšaudė amerikiečių karo laivus. „Po nesėkmingų Irano atakų CENTCOM visam laikui išvedė iš rikiuotės IRGC priklausančius naftos tanklaivius „M/T Downy“ prie Chargo salos krantų ir „M/T Stark 1“ netoli Džasko.
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Iranas prabilo apie Hormuzo sąsiaurio atvėrimą – viskas priklauso nuo JAV
Irano ir Omano susitarimas dėl naujo mechanizmo, skirto laivybai Hormuzo sąsiauryje reguliuoti, nebūtinai reikštų šio svarbaus vandens kelio atidarymą, šeštadienį pareiškė Teheranas. Pusiau oficiali naujienų agentūra „Tasnim“ citavo galingos Islamo revoliucinės gvardijos korpuso atstovo žodžius, kad prieš atidarant Hormuzo sąsiaurį JAV turi patenkinti Irano reikalavimus. Jis paragino Vašingtoną nesikišti į derybas su Omanu.
2026-08-08
Bulgarija dėl nukritusio drono išsikvietė Ukrainos ambasadorių
Dronas, kuris rugpjūčio 8 d. ryte sudužo ir sprogo Bulgarijoje, greičiausiai buvo „Maya“ tipo klaidinantysis dronas, kurį plačiai naudoja Ukrainos ginkluotosios pajėgos. Šeštadienį vakare Bulgarija pranešė dėl šio incidento išsikvietusi Ukrainos ambasadorių. Bulgarijos gynybos ministerija vietos žiniasklaidai pranešė apie rezultatus „pirminės analizės“, atliktos dėl drono, kuris šeštadienį anksti ryte sprogo šalyje, liekanų.
2026-08-08
Muskas neleidžia Ukrainai naudoti „Starlink“ smūgiams Rusijoje
Amerikiečių technologijų milijardierius Elonas Muskas šiuo metu atsisako suteikti Ukrainai leidimą naudoti „Starlink“ palydovinį tinklą smūgiams į Rusijos teritoriją nukreipti, leidinį „The Atlantic“ cituoja „Kyiv Post“. Atsisakymas pareikštas nepaisant tiesioginių Kyjivo prašymų.
2026-08-08
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Ukrainiečiai įvertinto, ar Rusija telkia karius prie Baltarusijos sienos su Ukraina
Prie Baltarusijos sienos su Ukraina nestebima jokių puolamųjų pajėgų telkimo, nors Rusija ir toliau bando įtraukti Baltarusiją į karą. Apie tai per televiziją pareiškė Ukrainos Valstybinės sienos apsaugos tarnybos atstovas spaudai Andrijus Demčenko, praneša „Ukrinform“ korespondentas. A. Demčenko teigė, kad Ukrainos kariniai daliniai ir generalinis štabas nepastebėjo jokio puolamųjų pajėgų telkimo prie Ukrainos sienos Baltarusijos teritorijoje.
Šiaurės Pakistane per savižudžio išpuolį žuvo 13 žmonių
Per protestą Šiaurės Pakistano Svato rajone savižudis sprogdintojas surengė išpuolį judrioje vietoje netoli policijos nuovados, sekmadienį pranešė policija. Žuvo 13 žmonių, 22 buvo sužeisti. „Per savižudžio išpuolį žuvo trylika žmonių, tarp jų – aštuoni policijos pareigūnai“, – naujienų agentūrai AFP sakė Svato policijos inspektoriaus pavaduotojas Fida Hussainas.
Tragedija Graikijoje: du pilotai žuvo, kai susidūrė miškus gesinę sraigtasparniai
Sekmadienį Graikijoje gesinant miško gaisrą netoli Atėnų ore susidūrus dviem gaisriniams sraigtasparniams žuvo du vieno sraigtasparnio įgulos nariai, pranešė ugniagesių tarnybos atstovas. „Pilotai... Be sąmonės buvo nugabenti į ligoninę, buvo patvirtinta jų mirtis“, – per televiziją transliuotame kreipimesi sakė ugniagesių tarnybos komunikacijos skyriaus vadovas Vassilis Vathrakogiannis. Antrojo sraigtasparnio įgula buvo sėkmingai išgelbėta.
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