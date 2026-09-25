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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Iranas siūlo atverti Hormuzo sąsiaurį: pateikė JAV 7 dienų planą

2026-09-25 09:16 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-25 09:16
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Iranas pateikė Jungtinėms Amerikos Valstijoms planą atverti Hormuzo sąsiaurį, pareiškė Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi.

Iranas siūlo atverti Hormuzo sąsiaurį: pateikė JAV 7 dienų planą | EPA / SARAH YENESEL nuotr.
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Iranas pateikė Jungtinėms Amerikos Valstijoms planą atverti Hormuzo sąsiaurį, pareiškė Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi.

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JAV žiniasklaida pranešė, kad A. Araghchi Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos kuluaruose žurnalistams sakė pasiūlęs septynių dienų planą.

„Per tarpininkus pateikėme Jungtinėms Valstijoms planą, pagal kurį, jei bus įvykdytos kai kurios sąlygos, septintos dienos pabaigoje Hormuzo sąsiauris būtų atvertas, o derybos atnaujintos“, – sakė A. Araghchi.

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Jis atsisakė išsamiau paaiškinti sąlygas, tačiau teigė, kad jos yra ne daugiau nei tai, dėl ko abi šalys susitarė birželį.

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„The New York Times“ ir CNN pranešė, kad pasiūlymas buvo perduotas JAV per tarpininką. Baltųjų rūmų pareigūnas CNN sakė, kad per tarpininkus vyksta „teigiamos ir konstruktyvios diskusijos“.

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FOTOGALERIJA. Artimieji Rytai

Derybos tarp JAV ir Irano

JAV ir Irano atstovai antradienį JT Generalinės Asamblėjos kuluaruose surengė derybas – pirmąsias tokio pobūdžio per kelis mėnesius.

Irano valstybinė žiniasklaida pranešė, kad A. Araghchi perdavė Teherano sąlygas atverti Hormuzo sąsiaurį, jos apima neatidėliotiną JAV karinės jūrų blokados prie Irano krantų panaikinimą, viso įšaldyto Irano turto atlaisvinimą ir karo užbaigimą visuose frontuose.

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Atrodo, kad karas vis labiau atsiduria aklavietėje. JAV ir Irano atstovai antradienį JT Generalinės Asamblėjos kuluaruose surengė derybas – pirmąsias tokio pobūdžio per kelis mėnesius.

Hormuzo sąsiaurio, svarbaus pasauliniam naftos ir suskystintų gamtinių dujų tiekimui, kontrolė tebėra vienas pagrindinių Vašingtono ir Teherano ginčų.

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