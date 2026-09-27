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Po Irano grasinimų – išpuolio grėsmė prie JAV bombonešių bazės JK: sulaikyti 5 įtariamieji

2026-09-27 19:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-27 19:30
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Jungtinėje Karalystėje – šalia karinių oro pajėgų bazės, kurioje įsikūrę ir Amerikos bombonešiai – užkirstas kelias teroro išpuoliui. Britų pareigūnai anksti ryte evakavo dalį gyvenvietės šalia karinio aerodromo, o kariuomenė su išminavimo robotu tikrina kelis įtartinus furgonus. Policija skelbia sulaikiusi 5 vyrus, kurie su sprogmenimis važiavo karinės bazės kryptimi. O vietos valdžia atskleidžia, kad prieš kelias savaites šiai bazei grasino Iranas.

Jungtinėje Karalystėje – šalia karinių oro pajėgų bazės, kurioje įsikūrę ir Amerikos bombonešiai – užkirstas kelias teroro išpuoliui. Britų pareigūnai anksti ryte evakavo dalį gyvenvietės šalia karinio aerodromo, o kariuomenė su išminavimo robotu tikrina kelis įtartinus furgonus. Policija skelbia sulaikiusi 5 vyrus, kurie su sprogmenimis važiavo karinės bazės kryptimi. O vietos valdžia atskleidžia, kad prieš kelias savaites šiai bazei grasino Iranas.

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Policijos kordonai ir pareigūnų beldimas į duris anksti ryte – taip sekmadienis prasidėjo Pietvakarių Anglijos Glosteršyro grafystės Velfordo kaimo gyventojams. 

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O įsidienojus britų žiniasklaida paskelbė apie dalies miestelio evakuaciją ir užkardytą didelį incidentą Fairfordo Karališkųjų oro pajėgų bazės pašonėje.

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(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Netoli JK karinės bazės – rimtas incidentas: sulaikyti žmonės, evakuoti gyventojai

Išminuotojų robotas tikrino furgonus

Štai ir pati oro pajėgų bazė iš paukščio skrydžio – matyti čia esantis Amerikos viršgarsinis bombonešis. O prie bazės prisišliejusio kaimo nuošalioje, medžiais apaugusioje sankryžoje – trys balti furgonai ir juos tikrinantis išminuotojų robotas.

„Šiandien apie 12 val. 45 min. nakties policija sulaukė skambučio apie įtartinus automobilius, važiuojančius link Fairfordo bazės. Mūsų pareigūnai sureagavo. Ir areštavo 5 vyrus Velfordo teritorijoje, įtariamus pažeidus sprogmenų įstatymą“, – sakė vyriausiojo konsteblio padėjėjas Richardas Ocone'as.

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Britų kovos su terorizmu biuras skelbia, kad vyrai įtariami planavę teroro išpuolį.

O kariuomenės išminuotojų darbas prie furgonų užtruko ir popiet. Aplinkiniai gyventojai evakuoti į netoliese esantį laisvalaikio centrą.

„Atitverta 400 metrų teritorija aplink automobilius, kol kariuomenės išminuotojai juos tiria. Prevenciškai evakavome 85 namų ūkius, kol vyksta tyrimas“, – sakė R. Ocone'as.

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Motyvų įvardinti neskuba

Teisėsaugos pareigūnai neskuba įvardinti galimų planuoto išpuolio motyvų – tačiau vietos valdžios atstovas atskleidžia, kad pareigūnai rado sprogmenų, o ši Karališkųjų oro pajėgų bazė buvo sulaukusi grasinimų iš Irano.

„Buvo specifinis grasinimas šiai bazei maždaug prieš 6 savaites iš Irano. Tuo metu buvo padidintas teritorijos stebėjimas. Tai operacinė bazė. Ne paslaptis, kad čia yra Amerikos bombonešiai, dalyvaujantys įvykiuose Artimuosiuose Rytuose“, – pasakojo Kotsvoldo apygardos tarybos narys Tristanas Wilkinsonas.

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Londonas oficialiai leido Vašingtonui naudotis mažiausiai dviem savo karinėmis oro bazėmis operacijoms Irane. Viena iš jų yra Diego Garcia – esanti Indijos vandenyne. O antra būtent ši – Fairfordo karinė oro bazė Glosteršyro grafystėje.

Trumpas: „Mes ilgai juos stebėjome“

Savo ruožtu JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pareiškė, kad penki vyrai, sulaikyti prie Didžiosios Britanijos karinės aviacijos bazės, kuria naudojasi ir JAV oro pajėgos, „ketino padaryti didelės žalos“.

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Vyrai buvo sulaikyti įtariant juos nusikaltimais, susijusiais su sprogmenimis ir terorizmu, kai buvo pranešta, kad jie vyko Karališkųjų oro pajėgų (RAF) bazės „Fairford“ link Anglijos kaimo vietovėje.

„Mes ilgai juos stebėjome“, – sekmadienį žurnalistams sakė D. Trumpas ir nuostabia pavadino Jungtinės Karalystės policijos reakciją.

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