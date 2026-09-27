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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkija pasirengusi statyti gamyklą raketoms „Patriot“ gaminti

2026-09-27 21:03 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-27 21:03
Pridėkite kaip šaltinį Google

Jei Ukraina iš JAV gautų licenciją gaminti „Patriot“ sistemoms skirtas raketas, būtų prasminga tokią gamyklą statyti Lenkijoje, saugioje teritorijoje, pareiškė Lenkijos gynybos viceministrė Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Apie tai pranešė DW.

Oro gynybos sistema „Patriot“ (nuotr. Dainiaus Labučio)
GALERIJA (9)

Jei Ukraina iš JAV gautų licenciją gaminti „Patriot“ sistemoms skirtas raketas, būtų prasminga tokią gamyklą statyti Lenkijoje, saugioje teritorijoje, pareiškė Lenkijos gynybos viceministrė Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Apie tai pranešė DW.

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(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Oro gynybos sistema „Patriot“

Pasak jos, tokiu atveju gamyba vyktų saugioje vietoje.

Ji pridūrė, kad procesas, per kurį Varšuva siekia įkurti techninės priežiūros centrą ir ilgainiui pradėti raketų „Patriot“ gamybą, nepriklauso nuo padėties Ukrainoje.

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„Mano kolegos Vašingtone patvirtino, kad net jei toks sprendimas būtų priimtas dėl Ukrainos, tai nepakeistų mūsų pastangų ir nenutrauktų susitarimo su Lenkija“, – pabrėžė M. Sobkowiak-Czarnecka.

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Rugsėjo 25 d. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad JAV lyderis Donaldas Trumpas priėmė „galutinį sprendimą“ suteikti Kyjivui licencijas gaminti raketas sistemoms „Patriot“.

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Lenkijos gynybos viceministrė priminė, kad Baltųjų rūmų vadovas panašų pareiškimą jau buvo padaręs anksčiau, per NATO aukščiausiojo lygio susitikimą Ankaroje, tačiau vėliau pareiškė abejonių.

„Pamatysime, kaip viskas klostysis“, – pridūrė M. Sobkowiak-Czarnecka.

Rugpjūčio pabaigoje Lenkijos gynybos viceministras Pawełas Zalewskis sakė, kad jo šalis turi gamybos pajėgumų ir yra pasirengusi savo teritorijoje pradėti gaminti PAC-3 perėmimo raketas „Patriot“ sistemoms, taip pat bendradarbiauti su Ukraina šioje srityje.

Pasak jo, Lenkija gali svarstyti galimybę kartu su Ukraina gaminti raketas perėmėjas.

Anksčiau prezidentas V. Zelenskis paskelbė apie susitarimą perduoti Ukrainai raketų sistemoms „Patriot“, bet nepasakė, su kuria šalimi susitarta.

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