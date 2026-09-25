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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkijoje į betono blokus atsitrenkė 2 traukiniai: kaltininkas – 12-metis berniukas

2026-09-25 16:50 / šaltinis: BNS
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2026-09-25 16:50
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12-metis berniukas prisipažino ant geležinkelio bėgių Rytų Lenkijoje padėjęs betono blokus, į kuriuos anksčiau šią savaitę atsitrenkė du traukiniai, rašo portalas „TVP World“.

Bėgiai (nuotr. bendrovės)

12-metis berniukas prisipažino ant geležinkelio bėgių Rytų Lenkijoje padėjęs betono blokus, į kuriuos anksčiau šią savaitę atsitrenkė du traukiniai, rašo portalas „TVP World“.

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Antradienio vakarą du prekiniai traukiniai netoli Jedlankos kaimo atsitrenkė į ant geležinkelio bėgių gulėjusius betoninius blokus, tačiau pareigūnai diversijos tikimybę atmetė, nors šalyje galioja padidinta parengtis dėl galimų Rusijos grėsmių.

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Traukiniai važiavo priešingomis kryptimis, kai atsitrenkė į kliūtis. Abu lokomotyvai buvo apgadinti.

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Policija nustatė šiuo poelgiu įtariamą vietos berniuką. Dalyvaujant vienam iš tėvų, jis prisipažino kojomis nustūmęs senos platformos fragmentus nuo pylimo.

Pasak policijos, blokams nukritus ant geležinkelio linijos, berniukas ant bėgių taip pat padėjo kelis akmenis.

Geležinkelių pareigūnai tuomet sakė, kad šios kliūtys galėjo sukelti tragediją.

Vienas Lenkijos saugumo pareigūnas vaiko poelgį pavadino kvailu ir neapgalvotu pokštu.

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