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Trumpui – griežta kritika

2026-09-29 10:10 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-29 10:10
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JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį sulaukė abiejų partijų atstovų kritikos dėl mokesčių mokėtojų lėšomis finansuojamų televizijos reklamų, kuriose, likus vos kelioms savaitėms iki svarbių kadencijos vidurio rinkimų, reklamuojamas jis pats.

Donaldas Trumpas (ELTA-EPA/Graeme Sloan) (nuotr. Elta)
GALERIJA (18)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį sulaukė abiejų partijų atstovų kritikos dėl mokesčių mokėtojų lėšomis finansuojamų televizijos reklamų, kuriose, likus vos kelioms savaitėms iki svarbių kadencijos vidurio rinkimų, reklamuojamas jis pats.

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Viena reklamų sekmadienio vakarą buvo parodyta per Nacionalinės amerikietiškojo futbolo lygos (NFL) rungtynes. Joje rodomi nespalvoti koridoriumi einančio respublikono D. Trumpo kadrai, o prezidentas perspėja apie „lemiamą mūšį“.

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FOTOGALERIJA. JAV prezidentas Donaldas Trumpas

Trumpui – griežta abiejų partijų kritika dėl mokesčių mokėtojų lėšomis finansuojamų reklamų

Reklamose rodomas užrašas „Apmokėta JAV vyriausybės“.

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JAV žiniasklaida pranešė, kad reklama yra beveik identiška politinei D. Trumpo reklamai, rodytai per jo 2024 m. prezidento rinkimų kampaniją.

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Baltieji rūmai reklamas pavadino „be užuolankų patriotiškais“ viešosios informacijos pranešimais ir palygino jas su ankstesnių prezidentų skelbtais pranešimais karo ir nacionalinių krizių metu.

Vis dėlto reklamos sulaukė griežtos kritikos iš abiejų pagrindinių JAV politinių jėgų.

„Valstybės pinigų savo paties reklamai leisti negalima“, – sekmadienį CBS laidai „Face The Nation“ sakė respublikonų senatorius Johnas Kennedy.

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Demokratų senatorius Johnas Hickenlooperis pirmadienį platformoje „X“ reklamas pavadino „propaganda“, „neteisėtomis“ ir „neamerikietiškomis“.

„Tai propaganda, kurios sąskaitą apmokate jūs“, – pareiškė Atstovų Rūmų narys demokratas Mike'as Levinas.

Pirmoji reklama pradėta rodyti praėjusią savaitę. Joje skamba daina „Love Me“ (liet. „Mylėk mane“), o D. Trumpas pareiškia, kad Amerika „niekada nebus komunistinė šalis“.

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„Išvysime komunistus, marksistus ir fašistus. Nusikratysime paliegusios politinės klasės, kuri nekenčia mūsų šalies. Sutriuškinsime melagingų naujienų žiniasklaidą ir kartą ir visiems laikams išvaduosime Ameriką nuo šių piktadarių“, – antrojoje, savaitgalį rodytoje „lemiamo mūšio“ reklamoje žada JAV prezidentas.

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Baltųjų rūmų atstovas spaudai pareiškime naujienų agentūrai AFP šią reklamą gynė, tikindamas, kad ji patriotiška.

„Ji yra šviečiamojo pobūdžio ir be užuolankų patriotiška. Turėtume didžiuotis savo šalimi. Šiais viešosios informacijos pranešimais amerikiečiams primenama mylėti savo šalį ir suprasti, kodėl ją verta ginti – šalies viduje, prie mūsų sienų ir užsienyje“, – teigė jis.

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Šaltiniai JAV prezidento administracijoje šias reklamas lygino su ankstesniais viešosios informacijos pranešimais, be kita ko, Joe Bideno COVID-19 vakcinacijos kampanija ir Franklino Roosevelto raginimais palaikyti šalies karinę kampaniją Antrojo pasaulinio karo metais.

Baltųjų rūmų atstovas teigė, esą reklamos „akivaizdžiai nėra politinės“, nes „prezidentas rinkimuose nedalyvauja, o reklamose nėra raginimo imtis veiksmų“.

Tačiau pats D. Trumpas anksčiau šį mėnesį per pagrindinę kalbą Respublikonų partijos suvažiavime Dalase ragino rinkėjus per kadencijos vidurio rinkimus „įsivaizduoti, kad rinkimų biuletenyje – mano pavardė“.

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