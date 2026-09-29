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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prezidentūra įvertino Rusijos grasinimą dėl Kaliningrado: nepagrįstas spaudimas

2026-09-29 15:41 / šaltinis: BNS
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2026-09-29 15:41
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Rusijai šią savaitę išplatinus naują grasinimą NATO šalims dėl Kaliningrado srities, Lietuvos prezidento patarėjas tai vadina nepagrįstu psichologiniu spaudimu, antradienį pranešė „15min“ naujienų portalas.

Deividas Matulionis (nuotr. Dainiaus Labučio)
GALERIJA (23)

Rusijai šią savaitę išplatinus naują grasinimą NATO šalims dėl Kaliningrado srities, Lietuvos prezidento patarėjas tai vadina nepagrįstu psichologiniu spaudimu, antradienį pranešė „15min“ naujienų portalas.

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„Esame informuoti apie naujus Rusijos grasinimus, kurie yra niekuo nepagrįsti ir vertinami kaip psichologinio spaudimo priemonė“, – portalui nurodė Gitano Nausėdos patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis.

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„Griežtai smerkiame bet kokius grasinimus panaudoti jėgą ir eskalacinę retoriką. Rusijos pastangos priversti mus nutraukti ar kaip nors apriboti karinę paramą Ukrainai buvo, yra ir bus bevaisės. Lietuva ir toliau visapusiškai ir tvirtai rems Ukrainą“, – sakė jis.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Taip D. Matulionis kalbėjo po to, kai Rusijos ambasada Belgijoje pranešė, kad Maskva esą pasirengusi panaudoti visą savo turimą ginkluotės arsenalą, jei NATO šalys mėgintų izoliuoti Kaliningrado sritį nuo likusios šalies dalies.

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Kaip nurodė „15min“, viešame pareiškime kalbama, neva NATO Baltijos regione nuolat mėgina kurti naujas grėsmes Rusijos laivynui ir atvirai modeliuoja konkrečius Kaliningrado srities atskyrimo scenarijus.

Šiemet tai ne pirmas kartas, kai Maskvos propaganda NATO ar Aljanso valstybes kaltina planais įvykdyti Kaliningrado blokadą ar užimti šį regioną.

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