Emmanuelis Macronas griežtai sureagavo į įvykius Estijoje: „Tai tik nuves ją į aklavietę“

„Šių priešiškų veiksmų daugėja ir tai reiškia, kad Rusija pavojingai aštrina padėtį, bet tai tik nuves ją į aklavietę“, – pareiškė E. Macronas. Jis priminė ir neseną incidentą Vokietijoje, kai netoli oro uosto buvo rastas sprogmenų prikrautas dronas.
Po padegimo Estijoje Macronas apkaltino Rusiją pavojingai aštrinant padėtį
„Rusija turi žinoti, kad ji neįveiks mūsų vienybės ir ryžto toliau remti Ukrainą“, – pabrėžė Prancūzijos prezidentas.
Kaip rašė ELTA, Estijos vyriausybė savo pranešime spaudai antradienį pareiškė, kad remiantis šalies vidaus saugumo tarnybos surinkta žvalgybine informacija, galima visiškai užtikrintai teigti, jog rugpjūčio 15 d. Taline įvykdytas gynybos bendrovės „Milrem Robotics“ pastato padegimas buvo Rusijos specialiųjų tarnybų užsakyta diversija.
„Šiandien galime visiškai užtikrintai teigti, kad rugpjūčio 15-osios naktį Estijoje įvykdytas „Milrem“ padegimas buvo Rusijos Federacijos specialiųjų tarnybų užsakyta diversija. Vidaus saugumo tarnyba tokią išvadą padarė išsamiai įvertinusi surinktą informaciją“, – sakė ministras pirmininkas Kristenas Michalas.
Pasak premjero, ši diversija yra platesnės Rusijos kampanijos Europoje dalis, kuria siekiama įbauginti Estiją ir priversti ją mažinti paramą Ukrainai bei spaudimą Rusijai.
„Tokia veikla yra visiškai nepriimtina ir neatsakinga“, – pabrėžė K. Michalas.
Jo teigimu, tai taip pat rodo didėjantį Maskvos beviltiškumą Rusijai nesugebant pasiekti savo agresijos prieš Ukrainą tikslų.
Kartu premjeras patikino, kad Estija stiprina savo pasirengimą ir vidaus saugumą, siekdama atremti tokią Rusijos veiklą.
Baudžiamasis tyrimas dėl tikslių incidento aplinkybių tęsiamas, tačiau iki šiol per baudžiamąjį procesą surinkta pirminė informacija taip pat rodo, kad išpuolis buvo užsakytas. Įtariamieji, kurie, kaip manoma, tiesiogiai įvykdė padegimą, yra sulaikyti ir suimti, todėl grėsmės nebekelia.
Rugpjūčio 15-osios naktį Talino Lasnamėjės rajono Betooni gatvėje esančiame gynybos pramonės bendrovės „Milrem Robotics“ naudojamame pastate kilo gaisras. Tarnybos į incidentą sureagavo nedelsdamos, o gaisras buvo greitai suvaldytas. Pavojus žmonių gyvybėms nekilo.
Rugpjūčio 17 d. Latvijoje buvo sulaikyti du padegimu įtariami Latvijos piliečiai, o rugpjūčio 18 d. – trečias įtariamasis. Per kratas su šiais asmenimis susijusiose vietose Latvijoje buvo paimta daug duomenų laikmenų ir daiktų, kurie galėjo būti panaudoti padegimui.
Rugsėjo 17–18 d. Latvija perdavė visus tris įtariamuosius Estijai.
Gynybos bendrovė „Milrem Robotics“, bendradarbiaudama su Europos Sąjungos šalimis, tiekia Ukrainai bepiločius antžeminius aparatus „THeMIS“.
ES pareiškė visišką solidarumą su Estija dėl Rusijai priskiriamo išpuolio
Europos Sąjunga (ES) antradienį pareiškė palaikanti savo narę Estiją po neatsakingo padegimo išpuolio, dėl kurio kaltinama Rusija, ir sakė, kad tai neatgrasys jos nuo paramos Ukrainai.
„Mes palaikome Estiją po šio neatsakingo išpuolio“, – sakė Europos Komisijos atstovas Christianas Wigandas ir pareiškė visišką solidarumą su Talinu.
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