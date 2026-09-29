Perspėja: rusai išbandys naują balistinę raketą

„Pagal Ukrainos gynybos ministerijos Žvalgybos pagrindinės valdybos vertinimus, iki metų pabaigos Rusijos Federacija planuoja padidinti balistinių raketų gamybos apimtis ir išbandyti dar vieną raketų tipą, kurio nuotolis siekia iki 800 km“, – teigiama komentare.
Ukrainos žvalgyba: rusai išbandys naują balistinę raketą
Ukrainos žvalgyba pabrėžia, kad Maskva aktyviai modernizuoja savo raketų arsenalą.
„Iki neseniai Kremlių sulaikė tik noras paslėpti Vidutinio ir mažo nuotolio raketų likvidavimo sutarties pažeidimus. Šiuo metu ši sutartis, draudžianti antžemines balistines ir sparnuotas raketas, kurių nuotolis siekia 500–5500 km, jau nebegalioja“, – nurodo žvalgyba.
Anot ukrainiečių, Rusija modernizuoja 9M723 balistines raketas, skirtas „Iskander“ kompleksams.
„Nepaisant pavadinimo „Iskander-1000“, jos skrydžio nuotolis siekia 550 km. O sumažinus kovinės dalies svorį, jis gali padidėti iki 700 km“, – aiškina žvalgyba.
Kremlius šią raketą jau naudojo smūgiams prieš Kyjivą.
Tuo pačiu metu Ukrainos žvalgyba pažymėjo, kad Rusijos Federacija, matyt, susiduria su sunkumais gaminant 9M723 tipo balistines raketas, kurių nuotolis siekia iki 500 km.
„Geriausias to patvirtinimas – susidomėjimas Šiaurės Korėjos KN-23 tipo raketomis“, – nurodo ukrainiečiai.
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