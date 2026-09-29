Kaukiant sirenoms negaunate pranešimų? Ekspertai ragina padaryti 1 dalyką

„Tele2“ inovacijų ekspertas Arnoldas Lukošius primena, kokius nustatymus gyventojams verta pasitikrinti, kad specialieji pranešimai juos pasiektų, ir kada telefonas tokių žinučių nepriima.
Sirenos šalyje kauks tris minutes
Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas yra didžiausių mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybų „Vyčio skliautas 2026“ dalis. Sirenos visoje šalyje kauks tris minutes – nuo 11.52 iki 11.55 val.
Joms nutilus, per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją (LRT), regionines ir vietines radijo stotis bus skelbiama informacija bei rekomendacijos gyventojams. Tuo pačiu metu – nuo 11.52 iki 12 val. – į mobiliuosius telefonus bus siunčiami perspėjimo pranešimai.
Pranešimai pasiekia pagal teritoriją
Perspėjimo pranešimus tarnybos siunčia tiesiai per ryšio stotis, juos gauna mobiliojo ryšio vartotojai, kurie tuo metu yra pranešimų siuntimo teritorijoje.
„Perspėjimų nustatymai skirtinguose telefonuose gali skirtis, todėl verta iš anksto pasitikrinti, ar ši funkcija įjungta. Pranešimai siunčiami taip, kad pasiektų visus bet kokios kartos tiek išmaniuosius, tiek neišmanius telefonus, o įspėjimo signalas skamba net įjungus tylos ar tik vibravimo režimus“, – sako „Tele2“ inovacijų ekspertas Arnoldas Lukošius.
Ekspertas atkreipia dėmesį, kad pranešimų telefonas nepriima, jei tuo metu yra įjungtas skrydžio režimas. Taip pat itin retais atvejais, šios gyventojų informavimo sistemos gali nepalaikyti telefonai, kurie pirkti užsienyje ir yra skirti ne Europos rinkai.
Kaip pasitikrinti nustatymus?
„Apple“ telefonų naudotojams reikėtų atsidaryti „Settings“, pasirinkti „Notifications“ ir ekrano apačioje surasti „Government Alerts“ skiltį. Joje turi būti aktyvuoti perspėjimų nustatymai.
„Android“ telefonuose kelias iki šių nustatymų priklauso nuo gamintojo ir operacinės sistemos versijos. Pavyzdžiui, naujesniuose „Samsung“ telefonuose reikėtų ieškoti belaidžių nepaprastųjų arba pavojaus įspėjimų nustatymų. „Xiaomi“ įrenginiuose – avarinių transliacijų, o kai kuriuose kitų gamintojų ar senesniuose telefonuose gali reikėti įjungti korinio transliavimo funkciją.
„Kad specialieji pranešimai garsiai skambėtų net ir įjungus „Netrukdyti“ ar tylos režimą, reikėtų pasitikrinti ir palikti aktyvią funkciją „Visada leisti garsą“ (angl. „Always Play Sound“). Ją išjungus, telefonas, gavęs net ir tokį pranešimą, tik suvibruos, o pats pranešimas bus rodomas ekrane“, – sako A. Lukošius.
„Tele2“ ekspertas atkreipia dėmesį, kad dėl skirtingų telefonų modelių ir programinės įrangos versijų nustatymų pavadinimai bei jų vieta gali skirtis. Išsamią informaciją, kaip nustatyti konkretų telefoną, galima rasti svetainėje LT72.lt.
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