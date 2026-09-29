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Šiandien visoje Lietuvoje kauks sirenos – štai ką privalėsite daryti

2026-09-29 06:19 / šaltinis: BNS
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2026-09-29 06:19
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lietuvoje antradienį bus tikrinama Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema – trims minutėms bus įjungtos perspėjimo sirenos, į mobiliuosius telefonus išsiųsti trumpieji perspėjimo pranešimai.

Būkite budrūs: šiandien visoje Lietuvoje kauks sirenos – štai ką privalote padaryti (PADG nuotr.)

Lietuvoje antradienį bus tikrinama Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema – trims minutėms bus įjungtos perspėjimo sirenos, į mobiliuosius telefonus išsiųsti trumpieji perspėjimo pranešimai.

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Sirenos bus įjungtos 11.52 val. ir kauks iki 11.55 valandos. Joms nustojus kaukti, per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją bei regionines ir vietines radijo stotis bus skelbiama informacija ir rekomendacijos gyventojams.

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Bus siunčiami perspėjimai 

Trumpieji perspėjimo pranešimai į mobiliuosius telefonus bus siunčiami nuo 11.52 iki 12 val. Juos gaus telefonai, kuriuose įjungta perspėjimo pranešimų priėmimo funkcija.

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Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) teigimu, sistemos patikrinimas vyks didžiausių mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybų „Vyčio skliautas 2026“ metu.

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PAGD pabrėžia, jog, išgirdę sirenas, gyventojai turėtų įsijungti radiją ar televiziją, išklausyti skelbiamą informaciją ir elgtis pagal pateiktas rekomendacijas.

Departamento duomenimis, šiuo metu Lietuvoje yra 1163 perspėjimo sirenos, kuriomis galima perspėti apie 69 proc. šalies gyventojų.

Įgyvendinant Civilinės saugos stiprinimo ir plėtros programos priemones, Lietuvoje suplanuota įdiegti dar 275 naujas perspėjimo sirenas, o 600 esamų sirenų visoje šalyje – prijungti prie centralizuotos perspėjimo sirenų valdymo sistemos.

Iki 2029 metų šalyje turėtų veikti 1438 perspėjimo sirenos, iš jų 1125 centralizuotai valdytų PAGD. Planuojama, kad sirenomis tuomet bus galima perspėti apie 75 proc. Lietuvos gyventojų.

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