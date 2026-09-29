Vladimiras Putinas padidino kariuomenę

V. Putino dekretas pasirodė tokiu metu, kai tiek Rusija, tiek Ukraina patiria vis didesnių nuostolių daugiau nei puspenktų metų trunkančiame kare Ukrainoje.
Vladimiras Putinas pasirašytu dekretu kariuomenę padidino 15,5 tūkst. karių
Dekrete karių skaičiaus padidinimo priežastis nenurodyta.
„Nustatytas Rusijos ginkluotųjų pajėgų etatų skaičius – 2 441 630 vienetų, įskaitant 1 550 500 karių“, – rašoma dekrete.
V. Putinas anksčiau pasirašė dokumentus, kuriais kariuomenės dydis buvo padidintas kovą, birželį ir liepą.
Bendrai nuo kovo karių skaičius padidėjo 47 860.
Šiais metais Rusijos veržimasis mūšio lauke sulėtėjo, nes dėl plačiai fronto linijoje naudojamų dronų greitas ir plataus masto karių judėjimas tapo beveik neįmanomas.
Ukraina ne kartą kaltino Rusiją rengiantis dar vienam kariniam šaukimui, o V. Putinas tokias prielaidas vadino ukrainiečių dezinformacija.
Praėjusį kartą V. Putinas nurodė mobilizuoti rezervistus 2022 metais, po virtinės karinių nesėkmių mūšio lauke Ukrainoje.
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