Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Vladimiras Putinas padidino kariuomenę

2026-09-29 07:34 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-29 07:34
Pridėkite kaip šaltinį Google

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pirmadienį pasirašė dekretą, kuriuo kariuomenės dydis padidinamas 15,5 tūkst. karių. Tai jau ketvirtas toks nurodymas šiais metais.

Vladimiras Putinas (kremlin.ru ir tv3.lt montažas) (nuotr. gamintojo)

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pirmadienį pasirašė dekretą, kuriuo kariuomenės dydis padidinamas 15,5 tūkst. karių. Tai jau ketvirtas toks nurodymas šiais metais.

REKLAMA
2

V. Putino dekretas pasirodė tokiu metu, kai tiek Rusija, tiek Ukraina patiria vis didesnių nuostolių daugiau nei puspenktų metų trunkančiame kare Ukrainoje.

Vladimiras Putinas pasirašytu dekretu kariuomenę padidino 15,5 tūkst. karių

Dekrete karių skaičiaus padidinimo priežastis nenurodyta.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Nustatytas Rusijos ginkluotųjų pajėgų etatų skaičius – 2 441 630 vienetų, įskaitant 1 550 500 karių“, – rašoma dekrete.

REKLAMA
REKLAMA

V. Putinas anksčiau pasirašė dokumentus, kuriais kariuomenės dydis buvo padidintas kovą, birželį ir liepą.

REKLAMA

Bendrai nuo kovo karių skaičius padidėjo 47 860.

Šiais metais Rusijos veržimasis mūšio lauke sulėtėjo, nes dėl plačiai fronto linijoje naudojamų dronų greitas ir plataus masto karių judėjimas tapo beveik neįmanomas.

Ukraina ne kartą kaltino Rusiją rengiantis dar vienam kariniam šaukimui, o V. Putinas tokias prielaidas vadino ukrainiečių dezinformacija.

Praėjusį kartą V. Putinas nurodė mobilizuoti rezervistus 2022 metais, po virtinės karinių nesėkmių mūšio lauke Ukrainoje.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vladimiras Putinas (nuotr. Telegram) (nuotr. Telegram)
Putinas dar šiemet į frontą išsiųs 300 tūkst. rusų: „Madjaras“ nurodė jų pagrindinį tikslą (19)
Vladimiras Putinas | EPA nuotr.
Putino planas žiemai: yra nustatęs datą, iki kada tikisi priversti Ukrainą pasiduoti (38)
Rusų ataka Charkive (nuotr. Telegram)
Karas Ukrainoje. Iš Lavrovo – skambus pareiškimas dėl karo: „Tai įvyks bet kokia kaina“ (111)
Vladimiras Putinas (nuotr. gamintojo)
Iš Putino – ciniškas pareiškimas: „Jie viską pradėjo“ (123)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų