Ukrainos vadas įspėja: Putinas planuoja į frontą siųsti dar 300 tūkst. žmonių

Apie tai interviu „The Telegraph“ pareiškė Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų vadas Robertas „Madiaras“ Brovdi.
Jo teigimu, Rusijos vadovas Vladimiras Putinas stengsis veikti kuo greičiau ir mobilizuotuosius siųsti į priešakines fronto linijas be tinkamo pasirengimo. Jei anksčiau Rusija daugiausia rėmėsi už pinigus samdomais kontraktininkais, dabar slaptoji mobilizacija, anot jo, pereina į teisėtą ir atvirą etapą.
„Mobilizacija, kuri šiuo metu jau vyksta, tačiau slapta, nuo rytojaus įgis legalų statusą, ir Putinas tuo pasinaudos, nes neliks jokių kliūčių, galinčių riboti jo agresyvius veiksmus“, – sakė R. Brovdi.
Jo manymu, Rusijoje prasidės priverstinis neparengtų žmonių siuntimas į frontą.
„Jau nuo kito mėnesio tikimės reikšmingo priešo gyvosios jėgos padidėjimo fronto ruožuose“, – teigė R. Brovdis.
Grėsmės vertinimas ir Ukrainos pajėgų pasirengimas
Karininkas pabrėžė, kad tokio skaičiaus žmonių įtraukimas taps rimtu išbandymu Ukrainai. Tačiau jis tikino, kad Ukrainos gynėjai tokiam scenarijui ruošėsi ir neturi iliuzijų, jog kovos bus lengvos.
„Čia nėra jokių rožinių akinių ir įsivaizdavimo, kad tai bus lengvas pasivaikščiojimas. Tai – išbandymas. Tačiau mes tai suvokėme jau kurį laiką“, – sakė bepiločių sistemų pajėgų vadas.
Jis pridūrė, kad dėl prasto naujokų pasirengimo priešo nuostoliai, jo vertinimu, tik didės, o bepiločių sistemų padaliniams mūšio lauke darbo bus daugiau.
„Madiaras“ taip pat teigė, kad V. Putinas skuba įgyvendinti savo planus dėl deklaruojamo siekio užimti Donbasą ir neatsižvelgia į sezoninius veiksnius. Pasak jo, pagal klasikines karo taisykles vykdyti puolimą, kai medžiai jau be lapų, yra sudėtingiau.
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