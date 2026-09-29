Didžiulis gaisras Rusijos fejerverkų gamykloje: žuvo mažiausiai 14 žmonių, paskelbtas gedulas

Kubrinsko kaimas, kuriame kilo gaisras, buvo atjungtas nuo elektros tinklo, pranešė Rusijos valstybinė naujienų agentūra TASS.
Rusijos fejerverkų gamykloje kilus gaisrui žuvo mažiausiai 14 žmonių
Kaime taip pat buvo uždarytos parduotuvės.
Pasak TASS, gaisrą gesino daugiau kaip 100 avarinių tarnybų darbuotojų.
Gaisro priežastis kol kas neaiški.
Tyrėjai iškėlė baudžiamąją bylą dėl įtariamų darbų saugos taisyklių pažeidimų pavojinguose gamybos objektuose, tačiau daugiau informacijos nepateikė.
Jaroslavlio sritis yra maždaug už 300 km į šiaurės rytus nuo Maskvos.
Rugsėjo 30 d. paskelbta gedulo diena.
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