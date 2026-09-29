Ukrainos ir Pietų Korėjos įtampa: iškvietė ukrainiečių pasiuntinį

„Pirmasis užsienio reikalų viceministras Park Yoon-joo iškvietė Ukrainos ambasados Pietų Korėjoje reikalų patikėtinį Andrijų Vieškiną (...) ir perdavė vyriausybės rimtą susirūpinimą dėl (informacijos apie) Šiaurės Korėjos karo belaisvių perdavimą“, – sakoma Užsienio reikalų ministerijos pranešime.
Seulas iškvietė Ukrainos pasiuntinį dėl paviešintos informacijos apie belaisvius iš Šiaurės Korėjos
Kyjivo veiksmai „rimtai kenkia pasitikėjimui tarp abiejų vyriausybių ir kelia grėsmę draugiškiems dvišaliams santykiams“, teigiama jame.
Praėjusią savaitę Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atskleidė, kad jo šalis išsiuntė du Šiaurės Korėjos karius į Pietų Korėją, ir pridūrė, kad juos buvo „nelengva paimti į nelaisvę gyvus“.
Pietų Korėjos prezidentūra pareikalavo Ukrainos atsiprašymo dėl to, kad ji nesilaikė susitarimo išlaikyti paslaptyje šį perdavimą Seului.
Praėjus kelioms valandoms po V. Zelenskio pasisakymo Jungtinėse Tautose (JT), Pietų Korėjos prezidentas Lee Jae-myungas išreiškė savo nusivylimą.
„Nežinau, kodėl Ukrainos pusė sulaužė susitarimą ir paviešino šį reikalą, tačiau tai labai nuvilia“, – parašė jis socialiniame tinkle „X“.
Seulas teigė, kad konfidencialumas buvo itin svarbus siekiant apsaugoti karo belaisvių artimuosius nuo bet kokių pasekmių Šiaurės Korėjoje.
„Šiaurėje likusioms šeimoms gali grėsti griežtos bausmės“, – naujienų agentūrai AFP sakė buvęs prezidentūros nacionalinio saugumo biuro politikos patarėjas Cho Seong-ryoulas.
Pirmadienį užsienio reikalų ministerija pareiškė AFP, kad „kadangi šis klausimas susijęs su susijusių asmenų ir jų šeimų asmeniniu saugumu, abi pusės buvo susitarusios tvarkyti jį konfidencialiai“.
V. Zelenskio padėjėjas Dmytro Lytvynas bandė sumenkinti šį atskleidimą, sakydamas, kad prezidentas neatskleidė jokių asmeninių detalių.
Ukraina yra atvira šalis, ir būtų neįprasta belaisvius perduoti paslapčia, pridūrė jis.
Tačiau Seulas pasmerkė šį sprendimą, tvirtindamas, kad V. Zelenskio spaudos tarnyba neigė egzistuojant konfidencialumo susitarimą.
Pietų Korėjos prezidento kanceliarija pareikalavo „oficialaus paaiškinimo ir atsiprašymo“, sekmadienį vėlai vakare pareiškė vyresnysis prezidento sekretorius ryšiams su visuomene Seong Ghi-hongas (Song Gihongas), pridūręs, kad Seulas „svarsto papildomas priemones, kurios gali būti būtinos šiuo klausimu“.
„Atsakas“
Ukraina du Šiaurės Korėjos karius į nelaisvę paėmė praėjusių metų pradžioje, kai jie kovojo Pchenjano pajėgų gretose Maskvos pusėje.
Vienas iš jų Pietų Korėjos žiniasklaidai pasakojo, kad buvo mobilizuotas būdamas 17-os metų ir tarnavo žvalgybos padalinyje.
Pietų Korėjos įstatymų leidėjas anksčiau teigė, kad tie kariai norėjo gyventi normalų gyvenimą Pietuose.
Seule esančio Ewha moterų universiteto profesorius Park Won-gonas teigė, kad Kyjivo atskleidimas galėjo sukelti nerimą, jog tai gali pakurstyti Pchenjano antipatiją Pietų Korėjos atžvilgiu.
Nuo pat atėjimo į valdžią 2025 metų birželį Lee Jae-myungas pakeitė savo karingo pirmtako Yoon Suk-yeolo poziciją, siūlydamas branduolinių ginklų turinčiam Pchenjanui derybas be išankstinių sąlygų.
Pietų Korėjos prezidentas, „atrodo, laikosi nuosaikaus požiūrio, nes baiminasi galimo Šiaurės Korėjos atsako“, sakė Park Won-gonas.
„Šiaurės Korėja pasitelkė dislokuotus karius herojaus naratyvui kurti režimo propagandai, o Pietų Korėjos vyriausybė, atrodo, yra susirūpinusi, kad belaisvių sugrįžimo į Pietus patvirtinimas ir paviešinimas galėtų dar labiau pakurstyti priešiškumą Seulo atžvilgiu“, – teigė jis.
Šis nesutarimas taip pat gali komplikuoti Kyjivo prašymus Seului dėl ginkluotės tiekimo.
Pietų Korėja iki šiol netiekė Ukrainai letalinių ginklų, motyvuodama šalies viduje galiojančiu draudimu teikti karinę pagalbą kariaujančioms valstybėms.
Vis dėlto ji svarstė prašymus dėl gynybinės ginkluotės, ypač po to, kai Šiaurės Korėja dislokavo karius Rusijai paremti.
Šis incidentas „sudavė didelį smūgį pasitikėjimo santykiams tarp Pietų Korėjos ir Ukrainos“, naujienų agentūrai AFP sakė Kyungnamo universiteto profesorius Lim Eul-chulas.
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