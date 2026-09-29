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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Iš NATO vadovo – žinia Kremliui

2026-09-29 16:48 / šaltinis: ELTA / aut. / Publikavo:
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut. / Publikavo:
2026-09-29 16:48
Pridėkite kaip šaltinį Google

NATO generalinis sekretorius Markas Rutte pareiškė, kad Aljanso atsakas į Rusijos hibridinius išpuolius ne visada bus viešas ar pagrįstas principu „akis už akį“.

Markas Rutte (EPA/GEORGI LICOVSKI) (EPA-ELTA nuotr.)
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NATO generalinis sekretorius Markas Rutte pareiškė, kad Aljanso atsakas į Rusijos hibridinius išpuolius ne visada bus viešas ar pagrįstas principu „akis už akį“.

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M. Rutte tai sakė per bendrą su Lietuvos ministru pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi spaudos konferenciją NATO būstinėje Briuselyje.

„Daug kartų sakiau, kad žodis „hibridinis“ skamba kiek per švelniai ir nekaltai. Iš esmės kalbame apie pilkosios zonos taktiką: tai gali būti dronai, sabotažas ar net kibernetinės atakos“, – sakė M. Rutte.

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Kartu jis pabrėžė, kad NATO turi visas būtinas priemones į tai atsakyti.

„Ne visada jas matysite viešai. Jos ne visada bus simetriškos. Tai ne visada bus pagal principą „akis už akį“, tačiau turime reikiamas atsako galimybes“, – pabrėžė generalinis sekretorius.

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Kaip simetriško veiksmo pavyzdį jis pateikė atvejį, kai 2025 m. pabaigoje buvo nutrauktas povandeninis kabelis tarp Suomijos ir Estijos ir NATO pradėjo operaciją „Baltic Sentry“, skirtą svarbiai povandeninei infrastruktūrai apsaugoti.

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Kaip asimetrinio atsako pavyzdį M. Rutte paminėjo tokių sąjungininkių kaip Švedija, Jungtinė Karalystė, Belgija ir Prancūzija veiksmus, skirtus apsunkinti Rusijos vadinamojo šešėlinio laivyno veiklą, kad „šie surūdiję tanklaiviai neneštų pelno Rusijai“.

M. Rutte paragino į Rusijos provokacijas reaguoti apgalvotai, nes NATO turi atsižvelgti į tai, kad susiduria su Kremliaus vadovu, per visiškai neišprovokuotą karą jau paaukojusiu iki 1,2 mln. savo karių gyvybių.

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(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

„Turime toliau investuoti į gynybą“

„Todėl reikia santūrumo, tačiau kartu turime toliau investuoti į gynybą, kaip tai daro Lietuvos vyriausybė ir kitos NATO šalys“, – sakė M. Rutte ir paragino sąjungininkes toliau stiprinti Aljansą.

Jis taip pat palankiai įvertino Italijos naikintuvų, atliekančių oro gynybos misiją, veiksmus, kai jie neseniai virš Lietuvos perėmė droną.

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Aljanso vadovas pabrėžė, kad dar vienas atsako į Rusijos veiksmus elementas yra tolesnė parama Ukrainai.

„Geriausias atsakas į bet kokius Rusijos veiksmus šioje pilkojoje zonoje yra didinti, o ne mažinti paramą Ukrainai. Nes galiausiai jų tikslas yra mus suskaldyti, priversti prarasti dėmesį Ukrainai ir pradėti tarpusavio diskusijas apie tai, kas vyksta, kodėl tai vyksta ir kaip šie įvykiai susiję“, – paaiškino M. Rutte.

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Žinia Maskvai

„Mūsų žinia Maskvai aiški: dėl Ukrainos darysime daugiau, o ne mažiau“, – pabrėžė generalinis sekretorius.

Anksčiau vyriausiasis sąjungininkių pajėgų Europoje vadas generolas Alexus Grynkewichas sakė, kad reaguodamos į sabotažo veiksmus ir kitus, tikėtina, su Rusija susijusius incidentus sąjungininkės sustiprino dalijimąsi žvalgybos informacija. Generolas paragino išlikti ramiems Maskvos grėsmių akivaizdoje.

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