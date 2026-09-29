Baisi stichija lietuvių pamėgtame kurorte pareikalavo pirmųjų aukų: „Labai sunku“

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Šiomis dienomis Bankoko turguje viskas – ant vandens. Visą miestą paskandinęs potvynis Bankoke kilo po šeštadienį prasidėjusios liūties, kuri be perstojo tęsėsi net dvi paras.
„Man labai neramu, kiek visa tai tęsis. Turiu pasirūpinti savo vaiku ir bijau, kad pristigsime maisto. Dabar sunku ką nors nusipirkti, pradeda trūkti produktų“, – pasakoja Bankoko gyventoja Nadda Armeen.
Bankoko gatvės šiuo metu nepravažiuojamos, bent jau lengviesiems automobiliams. Patogiausias transportas dabar – bet kas, su kuo galima plaukti. Tailando sostinę, kur per stichiją jau žuvo keturi žmonės, miesto valdžia paskelbė katastrofos zona. Vietiniai dalijasi, su kokiais sunkumais susiduria.
„Šiuo metu labai sunku. Net ir kasdieniai dalykai, tokie naudojimasis tualetu, tampa problema, nes niekas neveikia, nėra elektros, o vanduo vis dar kyla. Viskas namuose sugadinta“, – sako Bankoko gyventoja Arita Sanpoka.
Bankoke – tai didžiausias potvynis per 15 metų, tačiau apėmęs jis ne tik šį miestą. Užtvindyti beveik milijonai žmonių 29 šalies provincijose. Stichija Tailande pareikalavo daugiau 20 gyvybių.
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