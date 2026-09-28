Šildymo sezonas smogs per kišenes: atsakė, kiek reikės mokėti

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Vilniuje šiluma šiemet brangsta ketvirtadaliu. Apie pusę šio brangimo sudaro nuo 9 iki 21 proc. Seimo padidintas PVM, o kitą dalį lemia pakeltos nepriklausomų šilumos gamintojų kainos.
„Pagaminta šilumos kaina parduodama šilumos aukcione lemia, situacija ir energetikos išteklių rinkoje“, – sakė „Miesto gijos“ atstovas Titas Atraškevičius.
Brangiau už šilumą šiemet teks mokėti ir kitų didžiųjų miestų gyventojams. Panevėžyje, palyginti su praėjusių metų spalio mėnesiu, šiemet spalį šiluma brangesnė 45 proc., Klaipėdoje brangimas siekia 40 proc., Šiauliuose beveik 25 proc., Kaune 11 proc. Visgi tarp didžiųjų miestų šiluma spalį bus pigiausia Vilniuje, o brangiausia Panevėžyje, Šiauliuose ir Alytuje.
„Mažos savivaldybės turi mažų miestelių, atskirų pastatų, didelės labai sąnaudos, nėra masto ekonomikos. Mažose savivaldybėse kaip taisyklė gerokai didesnė šilumos kaina, palyginti su vidutiniais ir didžiaisiais miestais. O kai kuriose savivaldybėse, kaip Vilniaus rajone, dar deginama šiek tiek dujų. Dujos daug brangesnės negu biokuras“, – aiškino Šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius.
Praėjusį šildymo sezoną 60 kvadratinių metrų ploto sovietinio neapšiltinto daugiabučio buto vidutinė mėnesio sąskaita siekė 130 eurų. Šiemet ji gali padidėti ketvirtadaliu – iki 160 eurų. Tiesa, jei žiema bus šiltesnė už praėjusią, tuomet vidutinės sąskaitos gali ir nepadidėti – likti pernykščiame 130 eurų lygyje.
„Praeita žiema buvo ypatingai šalta, sausis vasaris lėmė daug suvartojimo, sąskaitos buvo neįprastai didelės. Jei šią bus kainos iki 25 proc. didesnės, bet jei bus įprastinis šilumos suvartojimas kaip buvo eilę metų prieš, tai jie susikompensuotų“, – pasakojo V. Lukoševičius.
Įspėja apie šaltos žiemos scenarijų
Visgi ekonomistai perspėja, kad artėjančią žiemą daugumos gyventojų išlaidos tikrai bus didesnės negu pernai.
„Turime nemalonų kokteilį blogų naujienų, šilumos kainos didesnės, jei orai nepadės išlaidos bus keliasdešimt eurų didesnės per mėnesį, palyginti su pernai, turime didesnes palūkanų normas, už būsto paskolas turi keliasdešimt eurų mokėti daugiau, turime didesnes degalų kainas. Tai daro pokyčiai neigiamą įtaką namų ūkių finansams“, – kalbėjo „SEB“ ekonomistas Tadas Povilauskas.
Seimui pakeitus šilumos įstatymą, šiemet šildymo sezonas visoje šalyje prasidės užporyt – spalio 1 d. Šią ir kitą dieną daugumoje šalies daugiabučių šilumos punktų darbuotojai turės paleisti karštą vandenį į butų radiatorius.
„Spalio 1 d. prasideda šildymo sezonas oficialiai, daugiabučiuose, kurie turi šilumos punktus“, – minėjo Vilniaus savivaldybės atstovas Dalius Krinickas.
Tiesa, jei išsilaikys šilti orai, dauguma namo gyventojų gali paprašyti šilumos tiekėjų šildymo dar nejungti. Nors šildymo sezonas prasidės Vilniuje po trijų dienų, beveik šimtas švietimo įstaigų jau savaitę šildosi, kad ugdytiniams būtų jauku. Na, o dešimtadaliui šalies daugiabučių, kuriuose dar nėra automatinių šildymo sistemų, savivaldybių vadovai kaip ir anksčiau turės paskelbti sezono pradžią, tikėtina, kai vidutinė lauko paros temperatūra nukris žemiau 10 laipsnių.
Beje, jau nuo šio šildymo sezono šešiuose šalies didžiuosiuose miestuose ir 4 kurortuose draudžiama kūrentis akmens anglimi, lignitu ir durpėmis. Už pažeidimus gresia iki 300 eurų baudos.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.