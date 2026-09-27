VERT: aiškesnė biokuro kainų kryptis paaiškės tik lapkričio pabaigoje

„Kol nėra suprekiauta žaliava, tol tikėtis, kad mes turėsime objektyvią biokuro kainą arba iš karto žinosime, kokia bus biokuro kaina, yra naivu“, – Seimo Ekonomikos ir darnios plėtros komiteto posėdyje šią savaitę sakė M. Taparauskas.
„Žaliavos aukcionai dar nėra įvykę, jų rezultatai paaiškės lapkričio pabaigoje. Tada galėsime aiškiau matyti, kokios vis dėlto yra realistiškos biokuro kainos“, – pridūrė jis.
Pasak VERT nario, pastaruoju metu vidutinė biokuro kaina svyravo apie 22–23 eurus už megavatvalandę (MWh), o šį šildymo sezoną reguliuotojas prognozuoja maždaug 27 eurų už MWh kainą.
„Tokio kainų lygio kaip 30 eurų šiandien dienai mes, kaip reguliuotojas, prielaidų tokiam augimui nematome“, – aiškino M. Taparauskas.
VERT skaičiuoja tris šildymo kainų scenarijus
M. Taparausko teigimu, galutinė šilumos kaina priklausys ne tik nuo biokuro, bet ir nuo gamtinių dujų kainų. VERT yra parengusi tris galimus šio šildymo sezono scenarijus.
Jeigu vidutinė biokuro kaina siektų apie 27 eurus už MWh, o gamtinių dujų kaina, atsižvelgiant į dabartinę mažėjimo tendenciją, būtų apie 70 eurų už MWh, vidutinė šildymo kaina šalyje, palyginti su praėjusiu sezonu, galėtų didėti apie 13 proc.
Pagal kitą scenarijų, biokurui kainuojant apie 30 eurų už MWh, o gamtinėms dujoms – apie 82 eurus už MWh, vidutinė šildymo kaina galėtų augti apie 20 proc.
„Na, ir pesimistinis mūsų scenarijus, kai biokuro kainos išlieka aukštumose, o gamtinių dujų kaina dar labiau kyla (…), tai ta šildymo kaina galėtų kilti ir ketvirtadaliu – 25 proc.“, – pabrėžė VERT narys.
Keliamas klausimas, kodėl biokuro neužsiperkama vasarą
Komiteto posėdyje taip pat diskutuota, kodėl šilumos tiekėjai didesnio biokuro kiekio neįsigyja vasarą, kai jo kaina paprastai būna mažesnė.
M. Taparauskas aiškino, kad tiekėjams iš anksto nėra žinoma, kada tiksliai pasibaigs šildymo sezonas ir kiek žaliavos liks nesunaudota. Be to, iš anksto nėra aišku, kaip toliau keisis jos kaina.
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius teigė, kad kai kurios įmonės anksčiau vasarą pirkdavo pigesnį biokurą, tačiau tam reikalingos didelės saugojimo teritorijos.
„Biokuras yra labai nekaloringas. Reikia didžiulių kalnų biokuro kažkur prie katilinės, nes perkrovimas ir transportavimas brangiai kainuoja“, – sakė V. Lukoševičius.
Pasak jo, tokį modelį naudoja Utena, turinti pakankamai teritorijos prie pagrindinės katilinės ir galinti dalį vasarą įsigyto biokuro naudoti žiemą.
Vis dėlto, anot V. Lukoševičiaus, tokį modelį apsunkina reikalavimas dalį šilumos gaminti naudojant SM3 biokurą, kurį sudėtinga ilgai saugoti dėl jo drėgnumo, puvimo, pelijimo ir gaisrų rizikos.
Be to, šiemet ir vasaros laikotarpiu biokuro kainos buvo neįprastai aukštos.
„Šiais metais ir vasarą biokuras buvo gerokai brangesnis negu eilę metų iš eilės. Tas didėjimas – turbūt kokie 30–50 proc. Net vasarą visi bijojo pirkti, nes nebeliko pigaus biokuro“, – kalbėjo V. Lukoševičius.
Ilgalaikės sutartys taip pat negarantuoja mažesnės kainos
Asociacijos vadovas skeptiškai vertino ir galimybę kainų svyravimo riziką spręsti sudarant ilgalaikes biokuro tiekimo sutartis.
Jo teigimu, tokios sutartys gali būti nepalankios šilumos tiekėjams, jeigu žiemą dėl šiltesnių orų biokuro rinkos kaina reikšmingai sumažėja, o tiekėjas lieka įsipareigojęs žaliavą pirkti pagal anksčiau sudarytą brangesnę sutartį.
V. Lukoševičiaus teigimu, tokia situacija buvo susiklosčiusi trejus metus iš eilės, kai dėl šiltų žiemų biokuras rinkoje atpigdavo, tačiau ilgalaikes sutartis sudarę šilumos tiekėjai negalėdavo pasinaudoti mažesnėmis kainomis
Kaip skelbė ELTA, Seimo konservatorius Arvydas Anušauskas registravo įstatymo projektą, siūlantį grąžinti lengvatinį 9 proc. PVM mokestį šildymui.
Lietuvos energetikos agentūra (LEA) sausį skelbė, kad nuo metų pradžios PVM tarifą padidinus nuo 9 iki 21 proc., šildymo sąskaita vidutiniškai išaugo apie 5 eurus renovuotuose ir apie 10 eurų nerenovuotuose daugiabučiuose.
Agentūros duomenimis, rugsėjį vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina siekė 8,07 cento už kilovatvalandę (be PVM), kai prieš metus buvo 6,33 centų už kilovatvalandę (kWh).