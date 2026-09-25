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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Teismas: Šakutino iš dalies valdoma „EM System“ į sankcionuotų bendrovių sąrašą įtraukta pagrįstai

2026-09-25 19:43 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-25 19:43
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Jeigu Europos Sąjungos (ES) sankcionuotam asmeniui priklauso pusė bendrovės akcijų, tai pakankamas pagrindas įmonę laikyti jo kontroliuojama – tai nusprendė teismas, išnagrinėjęs Baltarusijos oligarcho Aliaksandro Šakutino iš dalies valdomos „EM System“ ieškinį Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (FNTT).

Asociatyvi nuotrauka (nuotr. ELTA, nuotr. 123rf.com)

Jeigu Europos Sąjungos (ES) sankcionuotam asmeniui priklauso pusė bendrovės akcijų, tai pakankamas pagrindas įmonę laikyti jo kontroliuojama – tai nusprendė teismas, išnagrinėjęs Baltarusijos oligarcho Aliaksandro Šakutino iš dalies valdomos „EM System“ ieškinį Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (FNTT).

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Institucija anksčiau atsisakė panaikinti 2022 m. spalį priimtą sprendimą įmonę įtraukti į sankcionuotų asmenų kontroliuojamų subjektų sąrašą.

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Baltarusijos oligarchui, su Minsko režimu susijusiam verslininkui A. Šakutinui priklauso 50 proc. „EM System“ akcijų, likusią pusę valdo verslininkas Ihoris Subbotinas, taip pat įtrauktas į ES sankcijų sąrašus.

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Įmonė Regionų administraciniame teisme ginčijo, kad, pagal Ribojamųjų priemonių įgyvendinimo ir vertinimo gaires, nuosavybės kriterijus yra taikomas, kai asmuo valdo daugiau kaip 50 proc. įmonės akcijų

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Todėl tai, jog į ES sankcijų sąrašą įtrauktas asmuo valdo pusę įmonės, kaip bandyta įrodyti teisme, nepakanka jos laikyti sankcionuoto asmens kontroliuojamu subjektu. 

Sprendimas gali būti skundžiamas

Tačiau teismas nusprendė, kad įmonės kontrolė vertinama ne tik pagal tai, kas vykdo kasdienes bendrovės administravimo funkcijas ar turi prieigą prie jos banko sąskaitų – reikšmingos yra ir akcininko teisės, galimybė daryti įtaką strateginiams sprendimams, bendrovės veiklos krypčiai, valdymo organų sudarymui bei naudotis jos kuriama ekonomine verte. 

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„Įvertinęs bylos aplinkybes, šalių argumentus ir taikytiną teisinį reguliavimą, Regionų administracinis teismas konstatavo, kad FNTT sprendimas yra pagrįstas objektyviais duomenimis ir teisės aktų nuostatomis, todėl atmetė bendrovės skundą kaip nepagrįstą“, – teigiama sprendime.

Šis Regionų administracinio teismo sprendimas gali būti skundžiamas įstatymų nustatyta tvarka. 

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Priimant sprendimą atsižvelgta į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) šių metų kovo prejudicinį sprendimą „EM System“ byloje. 

Jame išaiškinta, kad bendrovės, kurios lygiai 50 proc. akcijų priklauso į sankcijų sąrašą įtrauktam asmeniui, lėšos turi būti laikomos valdomomis šio asmens.

A. Šakutinas į ES sankcijų sąrašą įtrauktas dar 2020 m., kai Baltarusijoje vyko masiniai po prezidento rinkimų prasidėję protestai.

Oligarchas laikomas vienu svarbiausių Aliaksandro Lukašenkos režimo finansuotojų.

indeliai.lt

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