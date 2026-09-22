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Paaiškėjo, kur Lietuvoje atsidarys pirmosios naujo prekybos tinklo parduotuvės

2026-09-22 13:44 / šaltinis: ELTA
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2026-09-22 13:44
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Naujas mažmeninės prekybos tinklas „Marytė retail“ iki spalio pradžios planuoja atidaryti pirmąsias tris parduotuves Alytuje, Panevėžyje ir Klaipėdoje, o iki šių metų pabaigos išplėsti tinklą iki 20 prekybos vietų.

Naujas mažmeninės prekybos tinklas „Marytė retail“ iki spalio pradžios planuoja atidaryti pirmąsias tris parduotuves Alytuje, Panevėžyje ir Klaipėdoje, o iki šių metų pabaigos išplėsti tinklą iki 20 prekybos vietų.

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„Marytė retail“ vadovas Povilas Ugianskis teigia, kad šiuo metu konkreti veiklos pradžios data priklauso tik nuo atsakingų institucijų ir savivaldybių, kurioms yra teikiami būtini prašymai veiklai pradėti.

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„Beliko tik keli formalumai ir atversime duris, tiek alytiškiams, tiek panevėžiečiams, tiek klaipėdiečiams. Noriu tikėti, kad tai tikrai neužtruks ir gyventojams bus sudarytos visos sąlygos apsipirkti kuo pigiau jau labai greitai“, – pranešime cituojamas P. Ugianskis.

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Jo teigimu, iš atsakingų institucijų laukiama pritarimo veiklai pradėti, prekybai alkoholiu ir kitų formalumų patvirtinimo, be kurių negalima pradėti prekybinės veiklos.

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„Kitas lokacijas pristatysime netrukus, baigę derinti sutartis su prekybos patalpų savininkais“, – pridūrė P. Ugianskis.

Kaip skelbta, pirmosios tinklo parduotuvės bus atidarytos veiklą nutraukusio tinklo „Mere“ patalpose.

Per artimiausius trejus metus bendrovė į plėtrą planuoja investuoti iki 5 mln. eurų ir sukurti daugiau nei 200 darbo vietų.

indeliai.lt

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kada
kada
2026-09-22 13:57
kaune atidarysit Marytes parduotuve
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