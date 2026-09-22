Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Komentarai ir analizė

Rūta Ežerskienė. Kiek reikia uždirbti, kad įpirktum butą?

2026-09-22 11:27 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-22 11:27
Pridėkite kaip šaltinį Google

Šiandien būsto įperkamumas yra ne tik nekilnojamojo turto rinkos, bet ir finansinio planavimo klausimas. Nuo jo dažnai priklauso, kada priimami svarbūs gyvenimo sprendimai – ar tai būtų pirmasis butas, ar didesnis būstas augančiai šeimai. Tačiau nors informacijos apie nekilnojamojo turto rinką netrūksta, ne visada lengva suprasti, kokį butą už savo pajamas iš tiesų galima įpirkti. 

NT rinka (nuotr. Elta)
GALERIJA (10)

Šiandien būsto įperkamumas yra ne tik nekilnojamojo turto rinkos, bet ir finansinio planavimo klausimas. Nuo jo dažnai priklauso, kada priimami svarbūs gyvenimo sprendimai – ar tai būtų pirmasis butas, ar didesnis būstas augančiai šeimai. Tačiau nors informacijos apie nekilnojamojo turto rinką netrūksta, ne visada lengva suprasti, kokį butą už savo pajamas iš tiesų galima įpirkti. 

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Siekiant atsakyti į šį klausimą, buvo palygintos šešių Lietuvos miestų butų kainos ir vidutinės pajamos. Analizė parengta remiantis 2026 m. rugpjūčio mėn. UAB „Ober-Haus“ nekilnojamojo turto rinkos duomenimis apie butų kainas bei Valstybės duomenų agentūros 2026 m. II ketvirčio vidutinio darbo užmokesčio į rankas duomenimis pagal miestus.

REKLAMA
REKLAMA

Komentaro autorė – „Citadele“ banko valdybos pirmininkė ir generalinė direktorė Rūta Ežerskienė.

REKLAMA

(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Nekilnojamasis turtas

Pirmasis butas: už tą pačią sumą vienur nusipirksi vieną, kitur – tris

Pirmojo būsto ieškantiems gyventojams kainų skirtumas – vienas ryškiausių. Vilniaus centre ar Senamiestyje naujos statybos vieno kambario, apie 30 kv. m ploto butas su daline apdaila kainuoja nuo 150 tūkst. iki 255 tūkst. eurų. Tai sudaro maždaug 7–12 vidutinių metinių pajamų po mokesčių. Svarbu nepamiršti, kad tai dar nėra galutinė investicija – įsigijus dalinės apdailos butą, papildomai tenka finansuoti jo įrengimą, o šios išlaidos gali sudaryti dešimtis tūkstančių eurų.

REKLAMA
REKLAMA

Tuo metu analogiškas naujos statybos būstas gyvenamuosiuose rajonuose kainuoja nuo 87 tūkst. iki 114 tūkst. eurų – tai prilygsta maždaug 4–5 vidutinėms metinėms vilniečio pajamoms. Senos statybos vieno kambario butą galima įsigyti nuo 58,5 tūkst. eurų, arba už sumą, prilygstančią maždaug trejų metų vidutinėms vilniečio pajamoms. Kitaip tariant, net tame pačiame mieste pasirinktas rajonas gali reikšti kelerių metų pajamų skirtumą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Panašios tendencijos matomos ir kituose didmiesčiuose. Kaune naujos statybos vieno kambario butas su daline apdaila centre ar Senamiestyje kainuoja nuo 105 tūkst. iki 132 tūkst. eurų, o Klaipėdoje – nuo 96 tūkst. iki 126 tūkst. eurų. Abiem atvejais tokio buto kaina prilygsta maždaug 5–7 vidutinėms metinėms atitinkamo miesto gyventojo pajamoms. Gyvenamuosiuose rajonuose šis santykis sumažėja iki maždaug 4–5 metinių pajamų.

REKLAMA

Regionų miestų centruose butai gerokai prieinamesni. Šiauliuose ir Panevėžyje naujos statybos vieno kambario butas paprastai kainuoja nuo 69 tūkst. iki 87 tūkst. eurų ir prilygsta apie 4–5 metinėms pajamoms, o senos statybos būstą gyvenamuosiuose rajonuose galima įsigyti už sumą, prilygstančią vos 2–3 vidutinėms metinėms pajamoms Šiauliuose ar Panevėžyje.

REKLAMA

Išsiskiria Druskininkai. Nors tai mažesnis miestas, naujos statybos vieno kambario butas centre čia kainuoja nuo 80 tūkst. iki 96 tūkst. eurų. Vertinant būsto kainos ir pajamų santykį, Druskininkai labiau primena didmiesčius nei kitus regionų centrus.

Vis dėlto pirmojo būsto pirkėjams svarbi ne tik buto kaina. Dažnai didžiausias iššūkis yra pradinio įnašo sukaupimas. Šiuo požiūriu reikšmingas pokytis įsigaliojo nuo rugpjūčio 1 d., kai pirmąjį būstą perkantiems gyventojams tam tikrais atvejais pradėtas taikyti 10 proc. minimalus pradinis įnašas vietoje anksčiau galiojusių 15 proc. Pavyzdžiui, norint sukaupti 10 proc. pradinį įnašą pirmajam vieno kambario naujos statybos butui Vilniaus centre ir taupymui kas mėnesį atidedant 10 proc. darbo užmokesčio, prireiktų maždaug 7–12 metų, o analogiškam būstui gyvenamuosiuose rajonuose – apie 4–5 metų. Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje toks laikotarpis dažniausiai siekia 4–7 metus, o gyvenamuosiuose rajonuose kai kuriais atvejais ir kiek daugiau nei keturis metus.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Skirtumai tarp miestų šiandien tokie dideli, kad už vieno kambario naujos statybos butą Vilniaus centre sumokėtą sumą kai kuriuose regionų miestuose būtų galima įsigyti du ar net tris analogiškus būstus. Tai dar kartą patvirtina, kad kalbant apie būsto įperkamumą lemiamą vaidmenį dažnai atlieka ne pats butas, o jo vieta.

Augančios šeimos dažniausiai renkasi kompromisą

Šeimai augant, keičiasi ir prioritetai. Svarbesni tampa ne tik papildomi kvadratiniai metrai, bet ir mokyklos, darželiai, susisiekimas bei kasdienė infrastruktūra. Todėl daugelis šeimų renkasi ne miesto centrą, o gyvenamuosius rajonus.

REKLAMA

Kartu keičiasi ir pats šeimos būsto standartas. Remiantis „Ober-Haus“ duomenimis, 2003 m. Vilniuje statytų naujų butų vidutinis plotas siekė apie 64 kv. m, o šiandien – vos apie 50 kv. m. Tačiau mažėjantį plotą lemia ne tik įperkamumo iššūkiai. Namų ūkiai tampa mažesni, o naujos statybos projektuose daugiau dėmesio skiriama funkcionaliam išplanavimui.

REKLAMA

Vilniuje 50 kv. m ploto dviejų kambarių senos statybos butas gyvenamajame rajone kainuoja nuo 89,5 tūkst. iki 152,5 tūkst. eurų ir prilygsta maždaug 4–7 vidutinėms metinėms vilniečio pajamoms. Kaune ir Klaipėdoje analogiško būsto kaina dažniausiai sudaro apie 3–7 vidutines metines gyventojo pajamas, o Šiauliuose ir Panevėžyje – apie 3–5 metines pajamas.

Pasirinkus naujos statybos butą kainų skirtumai tarp miestų tampa mažesni, nei dažnai manoma. Gyvenamuosiuose rajonuose naujos statybos dviejų kambarių butas su daline apdaila Vilniuje kainuoja nuo 135 tūkst. iki 180 tūkst. eurų, Kaune ir Klaipėdoje – nuo 125 tūkst. iki 160 tūkst., o Šiauliuose bei Panevėžyje – nuo 95 tūkst. iki 115 tūkst. eurų. Tai reiškia, kad kai kuriais atvejais naujos statybos butas regionų mieste kainuoja panašiai kaip senos statybos būstas Vilniuje.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Trijų kambarių butai: kai būsto pasirinkimas tampa ilgalaikiu sprendimu

Jei pirmojo būsto pasirinkimą dažniausiai lemia galimybė jį apskritai įsigyti, tai ieškant trijų kambarių buto prioritetai keičiasi. Šiame etape šeimos dažniau ieško ne tik daugiau erdvės, bet ir ilgam laikui tinkamo būsto.

Gyvenamuosiuose rajonuose senos statybos, apie 65 kv. m ploto trijų kambarių butas Vilniuje kainuoja nuo 107 tūkst. iki 182 tūkst. eurų, o jo kaina prilygsta maždaug 5–8 vidutinėms metinėms vilniečio pajamoms. Kaune analogiškam būstui reikėtų 5–8 metinių pajamų, Klaipėdoje – 4–7, o Šiauliuose, Panevėžyje ir Druskininkuose – apie 4–7 metines pajamas.

REKLAMA

Pasirinkus naujos statybos būstą įperkamumo kartelė pakyla dar aukščiau. Gyvenamuosiuose rajonuose naujos statybos, dalinės apdailos trijų kambarių butas Vilniuje kainuoja nuo 166 tūkst. iki 218 tūkst. eurų, Kaune ir Klaipėdoje – nuo 150 tūkst. iki 198 tūkst. eurų, o Šiauliuose bei Panevėžyje – nuo 120 tūkst. iki 143 tūkst. eurų. Vertinant per pajamas, toks būstas daugelyje miestų kainuoja 7–10 vidutinių metinių gyventojo pajamų.

REKLAMA

Trijų kambarių būsto įperkamumas vis labiau priklauso ne tik nuo miesto, bet ir nuo pasirinkimo tarp senos ir naujos statybos.

Ką šie skaičiai atskleidžia apie šiandienos rinką?

Lietuvos banko 2026 m. II ketvirčio bankų apklausa rodo, kad finansų sektorius ir toliau tikisi būsto kainų augimo tiek naujos, tiek senos statybos segmente. Tai reiškia, kad būsto įperkamumo klausimas artimiausiais metais išliks aktualus daugeliui gyventojų.

REKLAMA
REKLAMA

Palyginimas tarp skirtingų miestų ir jų rajonų atskleidžia, kad būsto įperkamumą šiandien lemia ne tik pajamos. Ne mažiau svarbu ir tai, kur nusprendžiame gyventi. Skirtumai tarp miesto centro ir gyvenamųjų rajonų neretai yra didesni nei tarp skirtingų Lietuvos miestų.

Todėl planuojant būsto įsigijimą svarbu vertinti ne tik šiandienos poreikius, bet ir ilgalaikes finansines galimybes. Galiausiai sprendimas dėl būsto yra ne tik apie buto kainą ar kvadratinių metrų skaičių. Tai sprendimas, galintis lemti šeimos finansinį stabilumą daugeliui metų į priekį.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Pinigai, alga, atlyginimai, darbo užmokestis, ruduo, praeiviai (BNS nuotr.)
Atlyginimų augimo žemėlapis stebina: štai kur įmonės graibsto ir kokius darbuotojus
Gyvenamieji namai 123rf.com
Registrų centras: Lietuvoje įregistruota 92,8 tūkst. nekilnojamojo turto sandorių
Statybos (ELTA / Marius Morkevičius)
Lietuvoje šiais metais išduota beveik 17 proc. daugiau statybos leidimų (3)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų