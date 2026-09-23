Verslininkui Laimučiui Pinkevičiui – nemalonumai

Apie tai pranešė portalas alfa.lt.
Susidūrė su nemalonumais
Kaip nurodo „rekvizitai.lt“, bendrovė „Valakampių projektai“ įkurta 2020 m. kovo 24 d. Pagrindinė įmonės veikla – nekilnojamasis turtas.
Alfa.lt nurodė, kad šiuo metu bendrovė susidūrė su finansiniais sunkumais – Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama jos bankroto byla.
Bendrovė, kurią L. Pinkevičius netiesiogiai valdo per „Ranga group“, jau kelerius metus neturi darbuotojų, o 2025 m. liepą buvo skolinga valstybei beveik 45 tūkst. eurų.
Nepaisant to, naujausi duomenys leidžia manyti, kad bendrovei gali pavykti išvengti bankroto – „rekvizitai.lt“ duomenimis, nuo metų pradžios „Valakampių projektai“ Valstybinei mokesčių inspekcijai jau sumokėjo 40 776 eurus.
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