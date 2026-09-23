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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Verslininkui Laimučiui Pinkevičiui – nemalonumai

2026-09-23 12:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-23 12:55
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Žinomo verslininko, buvusio Lentvario dvaro savininko Laimučio Pinkevičiaus verslą pasiekė nemalonios žinios – bankroto procesas pradėtas bendrovėje „Valakampių projektai“, kurią jis netiesiogiai valdė ir kuriai vadovavo.

Laimutis Pinkevičius (nuotr. BNS)
GALERIJA (6)

Žinomo verslininko, buvusio Lentvario dvaro savininko Laimučio Pinkevičiaus verslą pasiekė nemalonios žinios – bankroto procesas pradėtas bendrovėje „Valakampių projektai“, kurią jis netiesiogiai valdė ir kuriai vadovavo.

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Apie tai pranešė portalas alfa.lt.

(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Laimutis Pinkevičius

Susidūrė su nemalonumais

Kaip nurodo „rekvizitai.lt“, bendrovė „Valakampių projektai“ įkurta 2020 m. kovo 24 d. Pagrindinė įmonės veikla – nekilnojamasis turtas.

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Alfa.lt nurodė, kad šiuo metu bendrovė susidūrė su finansiniais sunkumais – Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama jos bankroto byla.

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Bendrovė, kurią L. Pinkevičius netiesiogiai valdo per „Ranga group“, jau kelerius metus neturi darbuotojų, o 2025 m. liepą buvo skolinga valstybei beveik 45 tūkst. eurų.

Nepaisant to, naujausi duomenys leidžia manyti, kad bendrovei gali pavykti išvengti bankroto – „rekvizitai.lt“ duomenimis, nuo metų pradžios „Valakampių projektai“ Valstybinei mokesčių inspekcijai jau sumokėjo 40 776 eurus.

 

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Manau
Manau
2026-09-23 13:15
Zmogui pradejo nebesisekti, kai jauna sugyventine pabego. Ar as klystu?
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