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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Prieš šildymo sezono pradžią – žinia gyventojams

2026-09-28 12:20 / šaltinis: BNS
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2026-09-28 12:20
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Šiemet įsigaliojus naujam reguliavimui ir spalio 1-ąją oficialiai skelbiant šildymo sezono pradžią, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos vadovas Valdas Lukoševičius sako, kad šiluma tuomet bus pradėta tiekti tik tuose pastatuose, kuriuose veikia automatizuoti punktai.

Šiemet įsigaliojus naujam reguliavimui ir spalio 1-ąją oficialiai skelbiant šildymo sezono pradžią, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos vadovas Valdas Lukoševičius sako, kad šiluma tuomet bus pradėta tiekti tik tuose pastatuose, kuriuose veikia automatizuoti punktai.

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Anot jo, nauja tvarka nereiškia, kad centralizuotas šildymas visur bus įjungiamas nuo spalio 1–osios: „Tai nereiškia dar, kad bus šildoma.“

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„Šildymo sezonas nuo spalio 1 dienos reiškia, kad, kaip įstatyme ir parašyta, šilumos tiekėjai turi būti pasirengę šildymui, reiškia, visos sistemos turi būti įjungtos, bet šildymo režimą arba šildymą konkrečiame pastate reguliuoja jo šilumos punktas“, – LRT radijui pirmadienį sakė V. Lukoševičius.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pinigai

Pasak jo, modernizuoti šilumos punktai automatiškai reguliuoja šildymą, tuo metu neturintys šiuolaikinių sistemų ir toliau bus įjungiami pagal savivaldybės potvarkį. 

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„Tik šie šildymo punktai (modernizuoti – BNS) ir daugiabučiai, kurie turi tokius punktus, gali būti įjungti nuo spalio pirmos dienos, – aiškino Šilumos tiekėjų asociacijos vadovas. – Tuo metu kiti pastatai, kurie neturi tokių šiuolaikinių sistemų, ir toliau bus įjungiami pagal savivaldybės institucijos potvarkį tuomet, kai trijų parų vidutinė temperatūra nukris žemiau 10 laipsnių šilumos.“

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V. Lukoševičiaus teigimu, automatizuoti šildymo punktai šilumą tiekia tik nukritus oro temperatūrai.

„Didžioji dalis punktų būtent tokie ir yra, bet, deja, dar yra nemažai šilumos punktų nerenovuotų, kurie šitų galimybių neturi, todėl juos reguliuosime senoviškai“, – sakė jis. 

Iki šiol įprastai savivaldybės paskelbdavo, kada pradedamas šildymo sezonas. Seimas birželio pabaigoje priėmė Šilumos ūkio įstatymo pakeitimus – pagal juos sezonas pradedamas spalio 1-ąją ir baigiamas balandžio 30 dieną.

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Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalo būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Dėl šildymo sezono pradžios pastatuose su nemodernizuotais punktais, taip pat švietimo įstaigose ar institucijose toliau spręs savivaldybės.

Energetikos ministerija yra teigusi, kad pokyčiai sudaro prielaidas spartesniam šilumos punktų modernizavimui vartotojams naudingu būdu.

indeliai.lt

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