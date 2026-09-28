Olekas apie Šakalienės pareiškimus: „Pasidomėsiu“

„Kadangi nesu frakcijos narys, negirdėjau tokių diskusijų. Tai pasidomėsiu“, – pirmadienį žurnalistams Seime sakė J. Olekas.
Olekas neturi informacijos, kad Šakalienei būtų neleidžiama dalyvauti NSGK posėdžiuose
Pirmadienį naujienų portalas „Lrytas“ paskelbė interviu su D. Šakaliene, kuriame ji teigė, kad nors yra pavaduojanti NSGK narė, komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius yra ją informavęs, jog posėdžiuose dalyvauti ji neturėtų. Parlamentarė teigė dėl šios priežasties komiteto darbe nedalyvaujanti.
D. Šakalienė nuo praėjusių metų spalio dirba Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitete.
Anksčiau skelbta, kad socialdemokratai buvusiai krašto apsaugos ministrei neleido grįžti į NSGK. Pati politikė tuomet teigė, kad toks sprendimas buvo priimtas Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) valdybos posėdyje, argumentuojant atšalimo laikotarpio poreikiu.
Socialdemokratų frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė tuomet atmetė prielaidas, kad sprendimas dėl D. Šakalienės galėjo būti susijęs su jos konfliktu su tuomete premjere Inga Ruginiene. Vis dėlto politikė teigė nematanti pagrindo kalbėti apie buvusios krašto apsaugos ministrės grįžimą į NSGK.
ELTA primena, kad 2025 m. spalio pabaigoje buvusi Krašto apsaugos ministerijos (KAM) vadovė D. Šakalienė buvo atleista iš ministrės pareigų dėl gynybos finansavimo kilus ginčams su buvusia premjere Inga Ruginiene.
Vietoje jos KAM pradėjo vadovauti jos bendražygis, socialdemokratas Robertas Kaunas.
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