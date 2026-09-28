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Dovilė Šakalienė ruošiasi žengti netikėtą žingsnį – žiniasklaida

2026-09-28 07:09 / šaltinis: BNS
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2026-09-28 07:09
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Parlamentarė, buvusi krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė pripažįsta svarstanti baigti politinę karjerą.

Dovilė Šakalienė (Žygimantas Gedvila/Fotobankas)
GALERIJA (5)

Parlamentarė, buvusi krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė pripažįsta svarstanti baigti politinę karjerą.

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Socialdemokratė teigia, kad jos sprendimas dėl kandidatavimo 2028 metų Seimo rinkimuose bus susijęs su to meto saugumo situacija.

„Jeigu mes, duok Dieve, atgrasysime ir neturėsime blogiausio scenarijaus iki 2028 m. lapkričio, tuomet, ramiai atidirbusi savo darbą pagal šį įsipareigojimą, padėkosiu visiems savo politiniams bendražygiams ir eisiu dirbti kitų darbų, nes manau, kad per tris kadencijas, ką galėjau, iš tikrųjų tą padariau. Ir linkiu kitiems, kurie ateis, padaryti geriau“, – pirmadienį paskelbtame interviu naujienų portalui „Lrytas“ sakė D. Šakalienė.

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FOTOGALERIJA. Dovilė Šakalienė

„O aš savo ruožtu manau, kad 12 metų politikoje man tikrai daugiau negu užtenka“, – pridūrė ji.

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Politikė sakė iki kadencijos pabaigos sieksianti būti naudinga stiprinant Lietuvos saugumą.

BNS rašė, kad D. Šakalienė iš krašto apsaugos ministrės pareigų buvo atleista pernai, kai premjere buvo Inga Ruginienė.

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Atleidimą I. Ruginienė argumentavo intrigų mezgimu jai už nugaros, kai Krašto apsaugos ministerija surengė uždarą susitikimą su apžvalgininkais, kur pasakota apie mažesnį nei galop buvo numatytas 2026 metų finansavimą gynybai.

D. Šakalienė tvirtino, kad su premjere turėjo „skirtingą principinį supratimą“, kaip stiprinti krašto apsaugą.

Naujuoju ministru buvo paskirtas Robertas Kaunas.

Nuo 2016 metų į Seimą renkama D. Šakalienė po atleidimo siekė dirbti Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos (NSGK) komitete, tačiau socialdemokratai tokios galimybės jai nesudarė.

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