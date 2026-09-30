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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Dėl degalų kainų Lietuvoje – gera žinia

2026-09-30 12:23 / šaltinis: ELTA
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2026-09-30 12:23
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Vidutinės benzino ir dyzelino kainos trečiadienį Lietuvos degalinėse sumažėjo atitinkamai 1,13 proc. ir 0,69 procento, o suskystintos naftos dujų (SND) kaina nepakito, pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

„Užprogramuota, kad kaina kils iki 2,30 eurų“: degalinių valdytojai įspėja apie naują dyzelino kainų šuolį (tv3.lt koliažas)
GALERIJA (11)

Vidutinės benzino ir dyzelino kainos trečiadienį Lietuvos degalinėse sumažėjo atitinkamai 1,13 proc. ir 0,69 procento, o suskystintos naftos dujų (SND) kaina nepakito, pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

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Agentūros duomenimis, dyzelino kainos trečiadienio rytą svyravo nuo 2,14 euro iki 2,37 euro, o vidutinė jo kaina siekė 2,27 euro ir buvo 0,69 proc. mažesnį nei antradienį (2,29 euro).

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LEA: trečiadienį benzino ir dyzelino kainos leidosi žemyn

Mažiausia dyzelino kaina fiksuota „Alauša“ tinklo degalinėje Utenoje, kur litras šių degalų kainavo 2,14 euro.

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Didžiausia dyzelino kaina buvo septyniasdešimt vienoje „Viada“ tinklo degalinėje, dvylikoje „Circle K“ tinklo degalinių, keturiose „Boost Petrol“ tinklo degalinėse – 2,37 euro už litrą.

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(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Degalinės Lietuvoje

Benzino kainos šalies degalinėse siekė 1,78–2,07 euro, o vidutinė jo kaina sudarė 1,97 euro ir buvo 1,13 proc. mažesnė nei antradienį (1,99 euro). 

Pigiausias benzinas buvo „Alauša“ tinklo degalinėje Vilniuje – joje litras degalų kainavo 1,78 euro. 

Didžiausia benzino kaina buvo septyniasdešimt vienoje „Viada“ tinklo degalinėje, dvylikoje „Circle K“ tinklo degalinių, keturiose „Boost Petrol“ tinklo degalinėse. Pastarosiose litras benzino atsiėjo 2,07 euro.

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Tuo metu vidutinė SND kaina trečiadienį nesikeitė ir išliko tokia pati kaip antradienį – 0,83 euro, o litras dujų kainavo nuo 0,72 euro iki 0,97 euro. 

Mažiausia SND kaina trečiadienio rytą buvo trijose „Alauša“ tinklo degalinėse bei „Velseka“ tinklo degalinėje Kupiškyje, kur litras dujų atsiėjo 0,72 euro, o didžiausia, siekusi 0,97 euro, – keturiose „Circle K“ tinklo degalinėse,

Didmeninė benzino kaina rugsėjo 29 dieną Lietuvoje buvo 1,76 euro, o dyzelinas kainavo 2,11 euro. 

Brent naftos kaina rinkoje antradienį siekė 102,6 JAV dolerio už barelį. 

indeliai.lt

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