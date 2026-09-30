Dėl degalų kainų Lietuvoje – gera žinia

Agentūros duomenimis, dyzelino kainos trečiadienio rytą svyravo nuo 2,14 euro iki 2,37 euro, o vidutinė jo kaina siekė 2,27 euro ir buvo 0,69 proc. mažesnį nei antradienį (2,29 euro).
LEA: trečiadienį benzino ir dyzelino kainos leidosi žemyn
Mažiausia dyzelino kaina fiksuota „Alauša“ tinklo degalinėje Utenoje, kur litras šių degalų kainavo 2,14 euro.
Didžiausia dyzelino kaina buvo septyniasdešimt vienoje „Viada“ tinklo degalinėje, dvylikoje „Circle K“ tinklo degalinių, keturiose „Boost Petrol“ tinklo degalinėse – 2,37 euro už litrą.
Benzino kainos šalies degalinėse siekė 1,78–2,07 euro, o vidutinė jo kaina sudarė 1,97 euro ir buvo 1,13 proc. mažesnė nei antradienį (1,99 euro).
Pigiausias benzinas buvo „Alauša“ tinklo degalinėje Vilniuje – joje litras degalų kainavo 1,78 euro.
Didžiausia benzino kaina buvo septyniasdešimt vienoje „Viada“ tinklo degalinėje, dvylikoje „Circle K“ tinklo degalinių, keturiose „Boost Petrol“ tinklo degalinėse. Pastarosiose litras benzino atsiėjo 2,07 euro.
Tuo metu vidutinė SND kaina trečiadienį nesikeitė ir išliko tokia pati kaip antradienį – 0,83 euro, o litras dujų kainavo nuo 0,72 euro iki 0,97 euro.
Mažiausia SND kaina trečiadienio rytą buvo trijose „Alauša“ tinklo degalinėse bei „Velseka“ tinklo degalinėje Kupiškyje, kur litras dujų atsiėjo 0,72 euro, o didžiausia, siekusi 0,97 euro, – keturiose „Circle K“ tinklo degalinėse,
Didmeninė benzino kaina rugsėjo 29 dieną Lietuvoje buvo 1,76 euro, o dyzelinas kainavo 2,11 euro.
Brent naftos kaina rinkoje antradienį siekė 102,6 JAV dolerio už barelį.