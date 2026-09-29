Kaimyninėje šalyje dyzelino kaina muša rekordus: dar niekada nekainavo tiek daug

„Circle K“ degalinėje Krasto gatvėje Rygoje dyzelino kaina pasiekė 2,234 euro už litrą – tai naujas rekordas. Tuo metu 95 markės benzino kaina pasiekė 2,074 euro už litrą.
Ankstesnis dyzelino kainos rekordas „Circle K“ degalinėje Krasto gatvėje buvo pasiektas šių metų balandžio 10 d., kai kaina siekė 2,144 euro už litrą. Tuo metu 95 markės benzino kainos rekordas buvo pasiektas 2022 m. birželio 17 d. – siekė 2,134 euro už litrą.
Dyzelino kaina Latvijoje
Pasak „Viada Baltija“ rinkodaros vadovo Kasparo Tupiņšo, daugumoje „Viada“ degalinių degalų kainos yra panašios. Šiuo metu 95 markės benzinas prieš nuolaidas kainuoja 2,057 euro už litrą, o dyzelinas – 2,217 euro už litrą. Atskirose degalinėse kainos gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo konkrečios degalinės ir jos vietos.
Šių metų rugsėjo 24 d. Saeimos nariai priėmė įstatymo, ribojančio naftos produktų kainų augimą, pataisas, numatančias dar didesnį akcizo mažinimą dyzelinui ir benzinui. Pataisos įsigalios 2026 m. spalio 1 dieną. Prognozuojama, kad mažmeninė dyzelino ir benzino kaina sumažės 8 centais už litrą, jei degalų pardavėjai visą mokesčio sumažinimą perkels į degalų kainą.
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