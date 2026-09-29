Trečiadienį – premjero ir valdančiųjų partijų lyderių susitikimas dėl degalų kainų

Kaip Eltai sakė demokratų pirmininkas Virginijus Sinkevičius, šią savaitę nevyksta Seimo posėdžiai, daug politikų išvykę, tad trečiadienį planuojamas jo, premjero ir Mindaugo Sinkevičiaus ir „valstiečių“ pirmininko Aurelijaus Verygos parengiamasis susitikimas.
Koalicinė taryba degalų kainas turėtų aptarti kitą savaitę
Tuo metu kitą savaitę, pasak jo, klausimą dėl degalų kainų turėtų aptarti susirinkusi koalicinė taryba.
„Posėdis bus, tiesiog išėjo taip, kad Seimo posėdžių pertrauka vyksta, todėl daug kas susiplanavęs, išvykęs“, – teigė V. Sinkevičius.
Apie tai, kad artimiausiu metu neplanuojama šaukti koalicinės tarybos posėdžio dėl priemonių degalų kainų poveikiui švelninti, Eltai antradienį patvirtino premjero patarėjas Gedas Salyga.
Sysas nežinojo, kad koalicinės tarybos posėdis atšauktas
Socialdemokratas Algirdas Sysas Eltai teigė nežinojęs, kad koalicinės tarybos posėdis atšauktas.
Degalų kainoms toliau lankantis aukštame lygyje, Prezidentūra teigė, kad pirmiausia reikėtų orientuotis į gyventojų pajamų didinimą.
Politikų si9lomi sprendimai
Politikai siūlė skirtingus sprendimus – laikinai mažinti degalų akcizą, taikyti nuolaidas traukinių ir tarpmiestinio susisiekimo autobusų bilietams.
Visgi šalies vadovas Gitanas Nausėda tikino, kad vietoje degalų akcizo lengvatos valstybės lėšas būtų galima skirti tarpmiestinio transporto bilietų kainoms mažinti ir taip palengvinti išaugusius gyventojų transporto kaštus.
Skaičiuojama, kad kuro akcizo sumažinimas valstybės biudžetui kainuotų 20 mln. eurų per mėnesį.
Finansų ministras Taurimas Valys sakė, kad su Europos Sąjunga (ES) svarstoma derėtis dėl galimybės sumažinti kitiems metams suplanuotą benzino ir dyzelino akcizo augimą – dėl mažesnio nei planuota papildomos anglies dioksido (CO2) dedamosios taikymo.
Skaičiuojama, jog dėl šios papildomos dedamosios litras benzino kitąmet galėtų brangti 3 centais, dyzelino – 10 centų.