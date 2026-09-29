Po skaudžių Ukrainos smūgių – iškalbingas Putino veiksmas

Pagal pirmadienį pasirašytą dekretą ribojamas duomenų apie energijos eksportą, įskaitant kainas, pirkėjus ir pardavėjus, transportavimo maršrutus, terminalus, saugojimo vietas ir muitinės informaciją, skelbimas ir naudojimas, skelbia portalas „TVP World“.
Vladimiras Putinas nurodė slėpti nuo Vakarų informaciją apie naftos eksportą
Taip pat ribojama prieiga prie duomenų apie naftos perdirbimo apimtis ir naftos gamybą atskirose naftos perdirbimo gamyklose, nors įmonės gali atskleisti informaciją apie savo pačių veiklą.
Kremlius nurodo, kad šių priemonių imtasi reaguojant į „nedraugiškus ir tarptautiniu mastu neteisėtus Jungtinių Valstijų veiksmus“ bei su Vašingtonu susijusių šalių ir tarptautinių organizacijų veiksmus.
„Reuters“ pažymi, kad informacijos apie Rusijos energijos srautus ribojimas gali apsunkinti vyriausybėms ir tyrėjams eksporto stebėjimą bei galimo sankcijų vengimo nustatymą.
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