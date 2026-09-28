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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Po Ukrainos smūgių – Putino sprendimas: uždraudė viešinti duomenis apie Rusijos naftos gamyklas

2026-09-28 18:10 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-28 18:10
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Rusijos vadovas Vladimiras Putinas įslaptino ir uždraudė internete platinti informaciją apie Rusijos naftos perdirbimo gamyklų veiklą, rašo „The Moscow Times“.

Rusijos atstovas po Putino vizito: „Visi dar atšliauš, dar prašys pasigailėti“ (nuotr. Telegram)
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Rusijos vadovas Vladimiras Putinas įslaptino ir uždraudė internete platinti informaciją apie Rusijos naftos perdirbimo gamyklų veiklą, rašo „The Moscow Times“.

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Vladimiras Putinas pirmadienį, rugsėjo 28 dieną, pasirašė įsaką, kuriuo ribojama prieiga prie informacijos „kuro ir energetikos komplekso srityje“.

Remiantis dokumentu, paskelbtu oficialiame teisinės informacijos portale, bus draudžiama platinti duomenis apie Rusijos naftos perdirbimo gamyklų (NPG) veiklą. Šios gamyklos tapo Ukrainos bepiločių orlaivių atakų taikiniais ir šiemet prarado trečdalį naftos perdirbimo pajėgumų.

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Pagal įsaką į riboto prieinamumo informacijos sąrašą patenka „informacija apie juridinio asmens – Rusijos naftos perdirbimo gamyklos – perdirbimo apimtis ir prekių gamybą“.

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Taip pat draudžiama platinti informaciją apie eksportuojamų energetikos produktų pavadinimus ir kiekius, pardavėjus, pirkėjus ir tarpininkus, tarpusavio atsiskaitymus, tiekimo laiką ir datas, transporto priemones, naudojamas kroviniams gabenti, maršrutus, terminalus ir sandėlius, įskaitant jų geografines koordinates.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Draudžia informaciją platinti ir žiniasklaidai

Kaip matyti iš įsako, draudimas taikomas ne tik valstybės institucijoms, pavyzdžiui, oficialią statistiką skelbiančiai „Rosstat“, bet ir žiniasklaidai bei bet kokioms publikacijoms internete. Išimtis numatyta tik informacijai, kurią apie savo veiklą paskelbia pati gamintoja ar eksportuojanti bendrovė.

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„Šiuo įsaku patvirtintame sąraše esančios informacijos platinimas, įskaitant jos skelbimą per žiniasklaidos priemones ar informacinius ir telekomunikacijų tinklus, įskaitant internetą, neleidžiamas, išskyrus juridinio asmens viešinamą informaciją apie savo veiklą“, – teigiama įsake.

Konkrečias prekes, kurioms bus taikomas šis draudimas, vyriausybė, remiantis dokumentu, turi nustatyti per 10 dienų.

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