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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Putino planas žiemai: yra nustatęs datą, iki kada tikisi priversti Ukrainą pasiduoti

2026-09-28 08:23 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-28 08:23
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Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas tikisi Ukrainą priversti pasiduoti iki 2027 m. pavasario, pastebi JAV Karo studijų instituto (ISW) analitikai.

Vladimiras Putinas | EPA nuotr.
GALERIJA (23)

Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas tikisi Ukrainą priversti pasiduoti iki 2027 m. pavasario, pastebi JAV Karo studijų instituto (ISW) analitikai.

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„Karinių reikalų tinklaraštininkas rugsėjo 27 d. pažymėjo, kad Rusijos strategija, grindžiama dideliu pasitikėjimu tolimojo nuotolio smūgiais, yra brangi ir negali trukti neribotą laiką, ypač atsižvelgiant į tai, kad Ukrainos pajėgos taip pat intensyvina savo smūgius prieš Rusiją“, – rašoma ISW ataskaitoje.

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Putinas tikisi priversti Ukrainą pasiduoti

Anot analitikų, Rusijos kampanija laikosi ant „Ukrainos nesugebėjimo perimti Rusijos reaktyvinių dronų, taip pat „Patriot“ raketų, skirtų gynybai nuo balistinių raketų, trūkumu 2026–2027 m. žiemą“.

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Kremliuje esą daroma prielaida, kad Ukrainos energetikos ir kita kritinė infrastruktūra per artimiausius kelis mėnesius nesugebės atlaikyti Rusijos smūgių.

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Rugsėjo 25 d. V. Putinas pareiškė, kad Ukraina „turi pajusti“ Rusijos „atsakomuosius“ smūgius, leisdamas suprasti, kad ketina eskaluoti savo kampaniją žiemą.

„V. Putinas gali neatsižvelgti į ilgalaikes Rusijos smūgių kampanijos sąnaudas, jei tikisi, kad Ukraina šią žiemą palūš ir pasiduos. Mažai tikėtina, kad V. Putinas sutiks eiti į kompromisą dėl savo reikalavimų ar pradės rimtas derybas dėl ugnies nutraukimo, kol jo naujoji teorija neišsipildys“, – pastebima ataskaitoje.

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Tas pats minėtas karinis tinklaraštininkas rugsėjo 27 d. taip pat teigė, kad Rusijos smogiamosios ginkluotės arsenalo plėtra yra pigesnė nei antrosios mobilizacijos vykdymas.

ISW manymu, V. Putinas gali siekti atidėti sprendimą dėl didelio masto priverstinės mobilizacijos, kol įsitikins, ar jo tolimojo nuotolio smūginių operacijų kampanija yra pakankama jo tikslams pasiekti. Tačiau poreikis pakeisti milžiniškus Rusijos nuostolius fronto linijose gali priversti jį šį rudenį paskelbti mobilizaciją.

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fu
fu
2026-09-28 08:45
kad tu nusprogtum gnomas kraugery
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ei,išgama
ei,išgama
2026-09-28 08:54
tu seniai jau pralaimėjęs,apsišeikęs,tik nežinai,kaip šūdus nusikrapštyti nuo savęs dabar.
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