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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Elijus Čivilis apie pirmininkavimą ES Tarybai: per daug dėmesio logistikai, per mažai – turiniui

2026-09-29 12:59 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-29 12:59
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Artėjant kitų metų Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos (ES) Tarybai, agentūros „Investuok Lietuvoje“ vadovas Elijus Čivilis kritikuoja dabartinį pasirengimą – anot jo, kol kas per daug dėmesio skiriama organizaciniams klausimams, o per mažai – tam, kokių konkrečių pokyčių Lietuva sieks europiniu mastu.

ES vėliava (nuotr. Elta)

Artėjant kitų metų Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos (ES) Tarybai, agentūros „Investuok Lietuvoje“ vadovas Elijus Čivilis kritikuoja dabartinį pasirengimą – anot jo, kol kas per daug dėmesio skiriama organizaciniams klausimams, o per mažai – tam, kokių konkrečių pokyčių Lietuva sieks europiniu mastu.

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„Viena vertus, tai yra unikali ir didžiulė galimybė. (…) Tačiau, deja, dabar daugiau kalbama apie logistiką – kiek bus renginių, kiek vakarienių, kur nuvešime žmones, ką jiems parodysime, – o ne apie turinį“, – „Vinted“ politikos pusryčiuose antradienį sakė E. Čivilis.

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Pasak jo, Lietuvai reikėtų daugiau diskusijų su verslu dėl konkurencingumo ir konkrečių šalies interesų pirmininkavimo metu. E. Čivilis taip pat teigė pasigendantis tam skiriamų valstybės institucijų resursų.

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„Jeigu dabar peržiūrėtume visų ministrų darbotvarkes, išskyrus užsienio reikalų ministro, jose nerastume šiam klausimui skirto laiko. Taigi pasirengimo nėra. O jeigu nėra pasirengimo, vadinasi, atėjus laikui bus improvizuojama“, – teigė „Investuok Lietuvoje“ vadovas.

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Lietuvos banko (LB) valdybos pirmininko pavaduotoja Vaida Markevičienė savo ruožtu pažymėjo, kad viena iš Lietuvos stiprybių yra sukaupta finansinių technologijų sektoriaus reguliavimo patirtis. 

Anot jos, pirmininkavimo metu šalis galėtų ją panaudoti formuojant bendras ES taisykles.

LB atstovės teigimu, Lietuvos finansų sektorius jau peržengė vietinės rinkos ribas – iš šalies aptarnaujama apie 40 mln. klientų, todėl Lietuvos institucijos turi praktinės patirties sprendžiant visai Europai aktualius klausimus.

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„Mes esame prie ES derybų stalo. Jau dabar siekiame pokyčių, kurie, mūsų manymu, yra reikalingi. Giname tai, ko reikia mūsų rinkai, nes turime patirties ir kompetencijų“, – kalbėjo V. Markevičienė.

Pasak jos, vienas LB tikslų – kad Lietuvoje išduodama licencija finansų įmonėms būtų suvokiama ne tik kaip galimybė patekti į rinką, bet ir kaip tam tikras kokybės ženklas. Institucija siekia, kad įmonės Lietuvoje galėtų ne tik gauti licenciją, bet ir augti bei plėstis kitose Europos rinkose.

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Anot E. Čivilio, 2027 m. pirmąjį pusmetį vyksiantį pirmininkavimą ES Tarybai Lietuva galėtų išnaudoti šalies ir visos ES konkurencingumui stiprinti. 

Jo teigimu, tam Lietuva turėtų koncentruotis į savo stipriąsias puses ir toliau kurti palankią aplinką sparčiai augančioms bei inovatyvioms įmonėms.

„Nemanau, kad turime apsimesti, jog esame Prancūzija, Vokietija ar kažkas kitas. Turėtume ir toliau glaudžiai bendradarbiauti su sparčiai augančiomis, inovatyviomis įmonėmis – tai leis mums išlikti priekyje ir konkuruoti šioje rinkoje“, – kalbėjo E. Čivilis.

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Anot „Vinted Pay“ valdybos nario Modesto Tursos, Lietuvai taip pat reikėtų stiprinti tai, kas jau prisidėjo prie šalies sėkmės.

„Remkimės savo stiprybėmis, o ne silpnybėmis. Tai, kas padėjo mums pasiekti sėkmę, gali padėti ir visai ES. Esame geri todėl, kad niekada nesame savimi iki galo patenkinti ir visada manome, jog galime būti geresni“, – pabrėžė M. Tursa.

ELTA primena, kad Lietuva ES Tarybai pirmininkaus 2027 m. pirmąjį pusmetį, pirmininkavimą perimdama iš Airijos, o vėliau perduodama Graikijai.

Šios trys valstybės sudaro bendrą 18 mėnesių pirmininkaujančių valstybių trejetą.

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