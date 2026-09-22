Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Lietuva siekia susitarimo dėl 2028–2034 m. ES biudžeto iki metų pabaigos

2026-09-22 14:48 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-22 14:48
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lietuva pritaria bendram Europos Sąjungos (ES) Tarybos tikslui iki šių metų pabaigos pasiekti susitarimą dėl 2028–2034 m. ES daugiametės finansinės programos.

ES vėliava (nuotr. Elta)

Lietuva pritaria bendram Europos Sąjungos (ES) Tarybos tikslui iki šių metų pabaigos pasiekti susitarimą dėl 2028–2034 m. ES daugiametės finansinės programos.

REKLAMA
0

Anot Finansų ministerijos, susitarimą siekiama pasiekti dar iki Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai 2027 m. pirmąjį pusmetį. 

Tam, kad naujos finansavimo programos galėtų pradėti veikti 2028 m., iki tol turi būti patvirtinta tiek naujoji finansavimo programa, tiek su ja susiję sektoriniai teisės aktai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip pranešė Finansų ministerija, ruošdamasi pirmininkavimui ES Tarybai finansų viceministrė Rūta Carik susitiko su Europos Parlamento Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto narėmis Li Andersson, Idoia Mendia ir Vilija Blinkevičiūte. Susitikime aptarta derybų eiga, galimi iššūkiai ir tolesnis bendradarbiavimas.

REKLAMA
REKLAMA

„Nors tikimės, kad derybos dėl ES daugiametės finansinės programos bus užbaigtos dar iki Lietuvos pirmininkavimo, tačiau turime atlikti paruošiamuosius darbus, kad, reikalui esant, būtume pasiruošę perimti lyderystę ir tapti patikimu bei efektyviu tarpininku ieškant bendrų Europos sprendimų“, – pranešime teigė R. Carik.

REKLAMA

Priklausomai nuo derybų eigos, Lietuvos pirmininkavimo metu šaliai gali tekti tęsti darbą dėl daugiametės finansinės programos ir su ja susijusių sektorinių teisės aktų. 

Finansų ministerijos teigimu, Lietuvai svarbu, kad tarpinstitucinės diskusijos su Europos Parlamentu prasidėtų kuo anksčiau, o naujojo finansinio laikotarpio teisės aktai būtų priimti laiku.

REKLAMA
REKLAMA

Susitikime taip pat aptarta būsimo ES biudžeto struktūra, ES rytų pasienio regionų poreikiai, Europos konkurencingumo ir atsparumo stiprinimas bei tolesnė finansinė parama Ukrainai. Lietuva laikosi pozicijos, kad dėl geopolitinių ir hibridinių grėsmių ES rytų pasienio regionams būsimoje finansinėje programoje turėtų būti skiriamas tinkamas dėmesys.

Taip pat diskutuota dėl Europos socialinio fondo bei Nacionalinių ir regioninių partnerystės planų. Pasak R. Carik, Lietuva pritaria aukštai socialinių investicijų ambicijai ir jų matomumui, tačiau kartu siekia, kad valstybės narės išlaikytų pakankamą lankstumą atsižvelgti į skirtingus nacionalinius ir regioninius poreikius.

Lietuva ES Tarybai pirmininkaus 2027 m. pirmąjį pusmetį, pirmininkavimą perimdama iš Airijos, o vėliau perduodama Graikijai. Šios trys valstybės sudaro bendrą 18 mėnesių pirmininkaujančių valstybių trejetą.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų