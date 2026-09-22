Lietuva siekia susitarimo dėl 2028–2034 m. ES biudžeto iki metų pabaigos

Anot Finansų ministerijos, susitarimą siekiama pasiekti dar iki Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai 2027 m. pirmąjį pusmetį.
Tam, kad naujos finansavimo programos galėtų pradėti veikti 2028 m., iki tol turi būti patvirtinta tiek naujoji finansavimo programa, tiek su ja susiję sektoriniai teisės aktai.
Kaip pranešė Finansų ministerija, ruošdamasi pirmininkavimui ES Tarybai finansų viceministrė Rūta Carik susitiko su Europos Parlamento Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto narėmis Li Andersson, Idoia Mendia ir Vilija Blinkevičiūte. Susitikime aptarta derybų eiga, galimi iššūkiai ir tolesnis bendradarbiavimas.
„Nors tikimės, kad derybos dėl ES daugiametės finansinės programos bus užbaigtos dar iki Lietuvos pirmininkavimo, tačiau turime atlikti paruošiamuosius darbus, kad, reikalui esant, būtume pasiruošę perimti lyderystę ir tapti patikimu bei efektyviu tarpininku ieškant bendrų Europos sprendimų“, – pranešime teigė R. Carik.
Priklausomai nuo derybų eigos, Lietuvos pirmininkavimo metu šaliai gali tekti tęsti darbą dėl daugiametės finansinės programos ir su ja susijusių sektorinių teisės aktų.
Finansų ministerijos teigimu, Lietuvai svarbu, kad tarpinstitucinės diskusijos su Europos Parlamentu prasidėtų kuo anksčiau, o naujojo finansinio laikotarpio teisės aktai būtų priimti laiku.
Susitikime taip pat aptarta būsimo ES biudžeto struktūra, ES rytų pasienio regionų poreikiai, Europos konkurencingumo ir atsparumo stiprinimas bei tolesnė finansinė parama Ukrainai. Lietuva laikosi pozicijos, kad dėl geopolitinių ir hibridinių grėsmių ES rytų pasienio regionams būsimoje finansinėje programoje turėtų būti skiriamas tinkamas dėmesys.
Taip pat diskutuota dėl Europos socialinio fondo bei Nacionalinių ir regioninių partnerystės planų. Pasak R. Carik, Lietuva pritaria aukštai socialinių investicijų ambicijai ir jų matomumui, tačiau kartu siekia, kad valstybės narės išlaikytų pakankamą lankstumą atsižvelgti į skirtingus nacionalinius ir regioninius poreikius.
Lietuva ES Tarybai pirmininkaus 2027 m. pirmąjį pusmetį, pirmininkavimą perimdama iš Airijos, o vėliau perduodama Graikijai. Šios trys valstybės sudaro bendrą 18 mėnesių pirmininkaujančių valstybių trejetą.