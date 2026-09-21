Juras Taminskas Dubline su ES ministrais aptars transporto sektoriaus iššūkius

„Mums svarbu užtikrinti, kad Europos transporto sistema būtų atspari tiek energetiniams, tiek saugumo iššūkiams. Augant hibridinių grėsmių rizikai, Europos Sąjungos lygmeniu būtina stiprinti kritinės infrastruktūros apsaugą, didinti transporto tinklų atsparumą“, – pranešime cituojamas J. Taminskas.
Susisiekimo ministras Taminskas Dubline su ES ministrais aptars transporto sektoriaus iššūkius
ES transporto ministrai taip pat aptars, kaip naujųjų technologijų ir autonominių transporto priemonių plėtra gali padėti gerinti eismo saugumą keliuose.
Viešėdamas Dubline J. Taminskas susitiks su Latvijos ir Estijos transporto ministrais. Susitikimuose numatoma aptarti „Rail Baltica“ projekto eigą, Rusijos ir Baltarusijos grūdų tranzito situaciją bei kitus aktualius klausimus.
Vizito metu taip pat numatyti kiti dvišaliai susitikimai ir susitikimas su Airijoje gyvenančių lietuvių bendruomenės atstovais.
Neformalią ES transporto ministrų tarybą organizuoja Airija, šiuo metu pirmininkaujanti ES Tarybai. Nuo 2027 metų sausio 1 d. pirmininkavimą perims Lietuva.
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