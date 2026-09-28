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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Degalų kainos: kur pigiausia, o kur brangiausia pirkti Lietuvoje?

2026-09-28 11:36 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-28 11:36
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Vidutinės benzino ir dyzelino kainos pirmadienį šalies degalinėse nežymiai sumažėjo, o suskystintos naftos dujos (SND) pabrango, pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

Rekordinis šuolis: brangstantys degalai sukėlė tikrą elektromobilių bumą Lietuvoje (tv3.lt koliažas)
GALERIJA (11)

Vidutinės benzino ir dyzelino kainos pirmadienį šalies degalinėse nežymiai sumažėjo, o suskystintos naftos dujos (SND) pabrango, pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

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Agentūros duomenimis, dyzelino kainos degalinėse pirmadienio rytą svyravo nuo 2,13 euro iki 2,40 euro, o vidutinė jo kaina siekė 2,24 euro ir buvo 0,32 proc. mažesnė nei penktadienį (2,25 euro).

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LEA: benzino ir dyzelino kainos toliau nežymiai mažėjo

Mažiausia dyzelino kaina fiksuota „Alauša“ tinklo degalinėje Vilniuje, kur jo litras kainavo 2,13 euro, o didžiausia, siekusi 2,40 euro, – „Baltic Petroleum“ tinklo degalinėje Klaipėdos rajone.

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(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Degalinės Lietuvoje

Benzino kainos pirmadienį siekė 1,82–2,09 euro, o vidutinė jo kaina sudarė 1,94 euro ir buvo 0,36 proc. mažesnė nei penktadienį (1,95 euro).

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Pigiausias benzinas buvo „Alauša“ tinklo degalinėje Anykščių rajone bei „Bonsa“ tinklo degalinėje Tauragėje. Šiose degalinėse litras benzino kainavo 1,82 euro. Didžiausia benzino kaina fiksuota „Kenaoil“ tinklo degalinėje Vilniaus rajone – 2,09 euro už litrą.

Tuo metu SND kainos degalinėse pirmadienio rytą svyravo nuo 0,73 euro iki 0,97 euro, o vidutinė jų kaina siekė 0,83 euro ir buvo 0,34 proc. didesnė nei penktadienį (0,82 euro).

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Mažiausia SND kaina pirmadienio rytą buvo „Bonsa“ tinklo degalinėje Tauragėje – joje litras dujų atsėjo 0,73 euro. Brangiausiai įsigyti dujų pirmadienio rytą buvo galima keturiose „Circle K“ tinklo degalinėse – litras SND kainavo 0,97 euro.

SND kainos degalinėse pirmadienio rytą svyravo nuo 0,730 Eur/l iki 0,979 Eur/l, o vidutinė SND kaina siekė 0,830 Eur/l, arba 0,34 proc. daugiau nei penktadienį (rugsėjo 25 d.), kai buvo 0,827 Eur/l.

Didmeninė benzino kaina rugsėjo 25 dieną Lietuvoje buvo 1,81 euro, o dyzelinas kainavo 2,15 euro.

Brent naftos kaina rinkoje penktadienį siekė 104,3 JAV dolerio už barelį. 

indeliai.lt

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