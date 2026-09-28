Degalų kainos: kur pigiausia, o kur brangiausia pirkti Lietuvoje?

Agentūros duomenimis, dyzelino kainos degalinėse pirmadienio rytą svyravo nuo 2,13 euro iki 2,40 euro, o vidutinė jo kaina siekė 2,24 euro ir buvo 0,32 proc. mažesnė nei penktadienį (2,25 euro).
LEA: benzino ir dyzelino kainos toliau nežymiai mažėjo
Mažiausia dyzelino kaina fiksuota „Alauša“ tinklo degalinėje Vilniuje, kur jo litras kainavo 2,13 euro, o didžiausia, siekusi 2,40 euro, – „Baltic Petroleum“ tinklo degalinėje Klaipėdos rajone.
Benzino kainos pirmadienį siekė 1,82–2,09 euro, o vidutinė jo kaina sudarė 1,94 euro ir buvo 0,36 proc. mažesnė nei penktadienį (1,95 euro).
Pigiausias benzinas buvo „Alauša“ tinklo degalinėje Anykščių rajone bei „Bonsa“ tinklo degalinėje Tauragėje. Šiose degalinėse litras benzino kainavo 1,82 euro. Didžiausia benzino kaina fiksuota „Kenaoil“ tinklo degalinėje Vilniaus rajone – 2,09 euro už litrą.
Tuo metu SND kainos degalinėse pirmadienio rytą svyravo nuo 0,73 euro iki 0,97 euro, o vidutinė jų kaina siekė 0,83 euro ir buvo 0,34 proc. didesnė nei penktadienį (0,82 euro).
Mažiausia SND kaina pirmadienio rytą buvo „Bonsa“ tinklo degalinėje Tauragėje – joje litras dujų atsėjo 0,73 euro. Brangiausiai įsigyti dujų pirmadienio rytą buvo galima keturiose „Circle K“ tinklo degalinėse – litras SND kainavo 0,97 euro.
SND kainos degalinėse pirmadienio rytą svyravo nuo 0,730 Eur/l iki 0,979 Eur/l, o vidutinė SND kaina siekė 0,830 Eur/l, arba 0,34 proc. daugiau nei penktadienį (rugsėjo 25 d.), kai buvo 0,827 Eur/l.
Didmeninė benzino kaina rugsėjo 25 dieną Lietuvoje buvo 1,81 euro, o dyzelinas kainavo 2,15 euro.
Brent naftos kaina rinkoje penktadienį siekė 104,3 JAV dolerio už barelį.