Trečiadienį premjero ir valdančiųjų partijų lyderių susitikimas neįvyks

Anot pastarojo, susitikimas buvo suplanuotas, bet neįvyks dėl to, nes į Lietuvą laiku grįžti nespės valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) lyderis Aurelijus Veryga.
Apie tai, kad artimiausiu metu neplanuojama šaukti koalicinės tarybos posėdžio dėl priemonių degalų kainų poveikiui švelninti, Eltai anksčiau antradienį patvirtino premjero patarėjas G. Salyga.
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