Ruginienė: reikalingas platesnis valstybės paslaugų spektras žmonėms su sunkia negalia

„Be abejo, paslaugų spektras nėra pakankamas ir mes nuolatos apie tai diskutuojame. Dėl to ir nuolatos peržiūrime teisėkūrą, papildome tam tikromis paslaugomis, labiau įveikliname tam tikras priemones. Didėja finansavimas, nes matome, kad ir poreikis didėja, todėl mes turime indeksuotas tam tikras priemones ir išmokas, kad tos pagalbos priemonės nenuvertėtų esant skirtingai ekonominei situacijai“, – žurnalistams Vyriausybėje teigė I. Ruginienė.
„Atrodo, kad darome lyg nemažai, bet tikrai sutinku, kad tam tikrose vietose diskusijų galėtų būti daugiau. Ir jeigu mes kalbame apie intelekto negalią, man atrodo, labai svarbu šiandien turėti platesnę diskusiją – kad daugiau galimybių turėtų ne tik vaikai, bet ir suaugę žmonės, kad jie turėtų daugiau galimybių būti savarankiškesni. Jeigu mes kalbame apie įtrauktį – kad ta įtrauktis būtų visavertė“, – kalbėjo socialinės apsaugos ir darbo ministrė.
Taip Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) vadovė reagavo į trečiadienį Vilniaus Gedimino prospekte surengtą „Vilties žygį“, kuriuo, organizatorių teigimu, siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į žmonių, turinčių intelekto ar kompleksinę negalią, teisę į pasirinkimo laisvę ir visavertį dalyvavimą visuomenės gyvenime.
Ragina politikus užtikrinti valstybės garantuojamą pagalbą asmenims su negalia
Kaip skelbta, rugsėjo viduryje Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“, fondas „Nepatogūs“ ir Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“ iš politikų pareikalavo įsipareigoti užtikrinti valstybės garantuojamą pagalbą žmonėms su sunkia ir kompleksine negalia.
Organizacijos nurodė visoms parlamentinėms politinėms jėgoms išsiuntusios pasirašyti politinio susitarimo dokumentą. Jame siūloma įsipareigoti užtikrinti valstybės garantuojamą pagalbą, aiškiai apibrėžti valstybės ir savivaldybių atsakomybę bei sukurti visoje Lietuvoje veikiančią paslaugų ir finansavimo sistemą.
Lietuvos negalios organizacijų forumo atlikto ekonominio vertinimo duomenimis, 2019 m. negalios kaštai šeimai Lietuvoje vidutiniškai siekė daugiau nei 3 tūkst. eurų per mėnesį. Į šią sumą, anot organizacijų, įtrauktos ne tik tiesioginės išlaidos, bet ir prarastos pajamos, darbo galimybės bei iki 14 valandų per parą šeimoje teikiama nemokama slauga ir pagalba.
Kaip skelbė ELTA, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) kartu su Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) šiuo metu rengia ilgalaikės priežiūros paslaugų įstatymo projektą. Vienas iš planuojamų pokyčių – šias paslaugas gyventojams teikti vieningu „vieno langelio“ principu.
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