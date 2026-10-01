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Apie grėsmės lygį Lietuvai prabilo R. Sinkevičius: „Yra tam tikri žingsniai, kurie gal neramina“

2026-10-01 13:08 / šaltinis: ELTA
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2026-10-01 13:08
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Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkas Rimantas Sinkevičius teigia, kad šiuo metu grėsmės lygis Lietuvai nėra padidėjęs. Vis dėlto, anot jo, nerimą kelia tam tikri Rusijos veiksmai, tarp jų – galima arba jau pradėta papildoma mobilizacija.

Rimantas Sinkevičius (nuotr. Fotodiena/Domantas Pipas)
GALERIJA (23)

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkas Rimantas Sinkevičius teigia, kad šiuo metu grėsmės lygis Lietuvai nėra padidėjęs. Vis dėlto, anot jo, nerimą kelia tam tikri Rusijos veiksmai, tarp jų – galima arba jau pradėta papildoma mobilizacija.

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„Grėsmės lygis šiai dienai nėra padidėjęs, jis visada yra. (...) Yra tam tikri žingsniai, kurie gal neramina. Pavyzdžiui, galima arba jau pradėta papildoma mobilizacija Rusijoje. Klausimas – kiek karių, kada jie bus“, – ketvirtadienį Eltai sakė R. Sinkevičius.

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Saugumo situacija nuolat stebima

Pasak jo, saugumo situacija yra nuolat stebima, o NSGK informaciją apie grėsmių lygį gauna kas dvi savaites.

R. Sinkevičius taip pat atkreipė dėmesį į hibridines atakas iš Baltarusijos – kontrabandinių balionų skrydžius bei į Lietuvos teritoriją nuklystančius dronus. Tačiau, anot jo, tai nėra nauji reiškiniai.

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Kaip skelbta, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pareiškė, kad Rusija pradėjo naują mobilizaciją. 

Kelis mėnesius buvo spėliojama apie naują mobilizaciją Rusijoje, siekiant kompensuoti pastaruoju metu fronte Ukrainoje patirtus didelius nuostolius. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas iki šiol kategoriškai atmetė tokias prielaidas.

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V. Zelenskis sakė, kad taip pat gauta naujos informacijos apie Šiaurės Korėjos karių buvimą Rusijoje.

Tuo metu NATO generalinis sekretorius Markas Rutte trečiadienį pareiškė, jog, nepaisant naujausių Rusijos grasinimų, tiesioginės grėsmės Aljanso teritorijai šiuo metu nėra, o grėsmės lygis, palyginti su pastarosiomis savaitėmis ir mėnesiais, nepasikeitė.

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Pastaruoju metu NATO rytinio flango valstybės taip pat fiksuoja įvairius Rusijos ir Baltarusijos veiksmus bei incidentus, tarp jų – oro erdvės pažeidimus ir hibridines atakas. Lietuvos institucijos savo ruožtu pabrėžia nuolat stebinčios saugumo situaciją regione.

(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

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