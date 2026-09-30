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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Giraitės ginkluotės gamyklos darbuotojams karo tarnybą – 1,5 tūkst. eurų premija kas mėnesį

2026-09-30 10:00 / šaltinis: ELTA
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2026-09-30 10:00
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Giraitės ginkluotės gamyklos (GGG) darbuotojams, savanoriškai pasirinkusiems karo tarnybą, valstybės bendrovė visą tarnybos laikotarpį kas mėnesį mokės 1,5 tūkst. eurų skatinamąją premiją. 

Pinigai (nuotr. Dainiaus Labučio / ELTA)
GALERIJA (5)

Giraitės ginkluotės gamyklos (GGG) darbuotojams, savanoriškai pasirinkusiems karo tarnybą, valstybės bendrovė visą tarnybos laikotarpį kas mėnesį mokės 1,5 tūkst. eurų skatinamąją premiją. 

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Tokiam sprendimui antradienį pritarė bendrovės valdyba, pranešė Finansų ministerija.

„Šiuo sprendimu įtvirtiname aiškų principą – darbuotojo pasiryžimą tarnauti valstybei turi lydėti darbdavio palaikymas. Finansinė parama neišsprendžia visų su tarnyba susijusių iššūkių, tačiau padeda sumažinti vieną svarbiausių – neapibrėžtumą dėl pajamų tuo laikotarpiu, kai žmogus savo laiką skiria Lietuvos saugumui“, – pranešime cituojamas bendrovės valdybos pirmininkas Dangirutis Janušas.

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FOTOGALERIJA. Pinigai

Karo tarnybą pasirinkusiems Giraitės ginkluotės gamyklos darbuotojams – 1,5 tūkst. eurų išmokos

Tokį valdybos sprendimą palaikė ir finansų ministras Taurimas Valys, teigdamas, kad darbdavio palaikymas padės išsaugoti finansinį stabilumą ir leis susitelkti į tarnybą.

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1,5 tūkst. eurų mėnesinė premija GGG darbuotojams bus mokama papildomai, nepriklausomai nuo valstybės skiriamų išmokų ar kompensacijų. 

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Ją galės gauti darbuotojai, bendrovėje dirbę iki tarnybos pradžios ir pateikę dokumentus, patvirtinančius savanorišką tarnybos pasirinkimą bei jos atlikimą. 

Premija bus mokama visą faktinės tarnybos laikotarpį.

Šiuo sprendimu bendrovė taip pat prisijungė prie asociacijos „Visuotinė gynyba“ darbdavių iniciatyvos, kuria siekiama finansiškai palaikyti darbuotojus, savanoriškai pasirinkusius privalomąją pradinę karo tarnybą.

Rugsėjo pradžioje apie išmokas savanoriškai karo tarnybą pasirinkusiems darbuotojams taip pat pranešė trys Lietuvos technologijų bendrovės – „Telia“, „Hostinger“ ir „Omnisend“. Jos kas mėnesį mokės po 2,3 tūkst. eurų prieš mokesčius visą tarnybos laikotarpį.

indeliai.lt

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