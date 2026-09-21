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„Eksplosita“ į užtaisų ir minų gamyklą Pakruojo rajone 1-ajame etape investuos 5 mln. eurų

2026-09-21 11:57 / šaltinis: BNS
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2026-09-21 11:57
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Su „Fegdos grupe“ siejama gręžimo ir sprogdinimo bendrovė „Eksplosita“ į prieštankinių minų ir sprogstamųjų užtaisų gamyklą Pakruojo rajone pirmajame etape investuos iki 5 mln. eurų.

Pinigai (nuotr. Dainiaus Labučio / ELTA)

Su „Fegdos grupe“ siejama gręžimo ir sprogdinimo bendrovė „Eksplosita“ į prieštankinių minų ir sprogstamųjų užtaisų gamyklą Pakruojo rajone pirmajame etape investuos iki 5 mln. eurų.

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Įmonė pradėjo būsimos gamyklos poveikio aplinkai vertinimą, pirmadienį pranešė „Eksplosita“.

„Eksplosita“ į užtaisų ir minų gamyklą Pakruojo rajone pirmame etape investuos 5 mln. eurų

„Pirminio projekto etapo metu investuosime apie 5 mln. eurų į bazinę gamybinę infrastruktūrą ir pradinius technologinius pajėgumus. Gamybą planuojame maksimaliai automatizuoti ir robotizuoti, todėl pirmuoju etapu numatome sukurti daugiau nei 25 darbo vietas, kuriose darbo užmokestis būtų didesnis už vidutinį Pakruojo rajone. Tai bus pradinis projekto plėtros etapas, sudarantis pagrindą tolesnei gamybos ir investicijų plėtrai“, – pranešime teigė įmonės vadovas Vaidas Zubavičius.

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Gamykla iškils Pakruojo rajono Beržinių kaime, kur šiuo metu veikia bendrovės karjeras. Čia planuojama gaminti prieštankines minas, sprogstamuosius užtaisus, kitus gynybos paskirties gaminius ir jų komponentus – daugiau kaip 200 tūkst. įvairaus tipo užtaisų per metus. 

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Apie planus kurti prieštankinių minų gamybos pajėgumus Lietuvoje bendrovė paskelbė šių metų pradžioje. Tuo metu projektas buvo siejamas ir su 2025 metų pabaigoje „Eksplositos“ bei Gynybos resursų agentūros sudaryta 22,8 mln. eurų vertės sutartimi dėl šių minų tiekimo Lietuvos kariuomenei.

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Kaip rašė BNS, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sausį nutarė nutraukti šią sutartį atsižvelgęs į viešą informaciją, gautus teisėsaugos institucijų klausimus ir valdant rizikas, susijusias su Lietuvos kariuomenės aprūpinimu. Tačiau „Eksplosita“ tuomet pranešė vis tiek sieksianti plėtoti užtaisų ir minų gamybą Pakruojo rajone.

Vis dėlto strateginių įmonių sandorius tikrinanti vyriausybinė komisija kovo pabaigoje nenustatė rizikų, jog „Eksplosita“ gali kelti grėsmę šalies saugumui – ji įmonei pateikė tam tikras rekomendacijas, susijusias su jos būsima veikla karinės įrangos sektoriuje.

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Po šio sprendimo Ekonomikos ir inovacijų ministerija pasiūlė projektą pripažinti užtikrinančiu neatidėliotinus valstybės saugumo ir gynybos poreikius.

„Eksplositą“ lygiomis dalimis valdo Lietuvos „Milsa“ ir Estijos gynybos pramonės įmonė „Nitrotol“, o naudos gavėjais nurodomi du Estijos piliečiai.

indeliai.lt

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