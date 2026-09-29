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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Amber Grid“ valdyba turi naują narę

2026-09-29 17:11 / šaltinis: ELTA
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2026-09-29 17:11
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Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatoriaus „Amber Grid“ valdybą papildė nauja valdybos narė-valstybės tarnautoja Ina Medvedeva-Ragėnienė.

Amber Grid. ELTA / Dainius Labutis

Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatoriaus „Amber Grid“ valdybą papildė nauja valdybos narė-valstybės tarnautoja Ina Medvedeva-Ragėnienė.

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Kaip skelbia bendrovė, naujoji narė valdyboje pakeitė Karolį Švaikauską, kuris darbą bendrovės valdyboje baigė šių metų rugpjūčio 1 d.

Teigiama, jog I. Medvedeva-Ragėnienė bus atsakinga už Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo ir nacionalinio saugumo interesų priežiūros kompetencijų sritį.

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„Naujoji valdybos narė turi daugiau nei 15 metų strateginių projektų, programų ir portfelių valdymo patirtį viešajame sektoriuje, o šiuo metu Energetikos ministerijoje eina vyriausiosios patarėjos ir Strateginių pokyčių valdymo grupės vadovės pareigas“, – rašo „Amber Grid“.

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Anot operatoriaus, I. Medvedeva-Ragėnienės profesinė patirtis apima Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos rengimą ir įgyvendinimą, elektros tinklų sinchronizacijos, energetikos infrastruktūros atsparumo stiprinimo, atsinaujinančios energetikos plėtros bei vandenilio ekosistemos projektus.

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„Jos ilgametė patirtis koordinuojant strateginius valstybės projektus energetikos, infrastruktūros ir pokyčių valdymo srityse bus svarbi siekiant įgyvendinti bendrovės strateginius tikslus bei prisidėti prie Lietuvos energetinio saugumo stiprinimo“, – pranešime cituojamas „Amber Grid“ valdybos pirmininkas Paulius Butkus, kuris dar padėkojo ir buvusiam kolegai K. Švaikauskui.

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Pasak I. Medvedevos-Ragėnienės, „Amber Grid“ veikla šiandien yra svarbi ne tik užtikrinant patikimą gamtinių dujų perdavimą, bet ir kuriant ateities energetikos infrastruktūrą.

„Vertinu bendrovės vaidmenį ne tik užtikrinant saugų gamtinių dujų perdavimą, bet ir įgyvendinant ambicingus žaliojo vandenilio, CO2 transportavimo infrastruktūros bei kitus energetikos transformacijos projektus, kurie taps svarbia Lietuvos ir regiono energetikos ateities dalimi“, – pranešime teigia Ina Medvedeva-Ragėnienė.

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Šiuo metu „Amber Grid“ valdybą sudaro valdybos pirmininkas P. Butkus bei valdybos nariai Darius Kašauskas, Peter Loof Helth, Alexander Paul Gudmund Feindt.

Dabartinė valdyba pareigas eina nuo 2024 m. balandžio 30 d. Naujai išrinktos valdybos narės kadencija truks iki esamos valdybos kadencijos pabaigos – 2028 m. balandžio 30 d.

„Amber Grid“ yra Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatorė, priklausanti EPSO-G įmonių grupei. Bendrovė eksploatuoja 2,29 tūkst. km ilgio aukšto slėgio dujotiekių tinklą visoje Lietuvoje, valdo daugiau nei 60 dujų skirstymo ir apskaitos stočių bei dvi dujų kompresorių stotis.

indeliai.lt

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