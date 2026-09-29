„Tesonet“ įsigijo buvusios ligoninės pastatus Žvėryne

Kaip BNS teigė „Tesonet“ strateginių projektų vadovė Evelina Žvinytė, įsigytus pastatus svarstoma pritaikyti švietimo veiklai.
„Viena iš prioritetinių krypčių, kurią analizuojame, yra švietimui ir ugdymui skirta infrastruktūra. Matome šios unikalios lokacijos potencialą per socialinę prizmę, tad šiuo metu aktyviai svarstome tokios vizijos realizavimo galimybes“, – komentare BNS sakė E. Žvinytė.
Registrų centro duomenimis, ligoninės teritoriją Birutės gatvėje netiesiogiai valdančios įmonės „B1 Holding“ akcijos holdingo bendrovei „Tesonet Global“ perleistos rugsėjo 11 dieną.
E. Žvinytės teigimu, sandorio vertė neatskleidžiama. Anot jos, šis įsigijimas yra nuoseklus žingsnis grupei įgyvendinant plėtros strategiją infrastruktūros ir NT srityje.
Pirmasis apie sandorį pranešė „Verslo žinių“ portalas.
BNS rašė, kad kovą „Kenova Group“ buvusios ligoninės pastatus įsigijo iš aukštųjų technologijų įmonių grupės „Teltonika“ savininko Arvydo Paukščio netiesiogiai valdomos bendrovės „Power Group Property“.
Pastaroji buvusią infekcinę ligoninę Žvėryne už 12,1 mln. eurų iš Turto banko įsigijo 2021 metų rugpjūtį. A. Paukštys tuomet BNS sakė, kad sutvarkius kompleksą jame galėtų būti teikiamos sveikatingumo ar SPA paslaugos, įsikurti šeimos biuras.
Kaip skelbta anksčiau, pagrindinis ligoninės pastatas ir ūkiniai pastatai gali būti restauruojami ir pritaikyti visuomenei ar verslui, tačiau negali būti perstatomi iš esmės, o vietoj pagalbinių pastatų gali būti statomi nauji, neviršijant aukštingumo reikalavimų.
Vilniaus savivaldybės Kultūros paveldo apsaugos poskyrio vedėjas Darius Daunoras 2021 metų birželį BNS teigė, jog negalima nugriauti nė vieno pastato, įrašyto į kultūros vertybių registrą, jo išplėsti ar pristatyti papildomų aukštų, tačiau juos galima pritaikyti naujai funkcijai.