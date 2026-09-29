Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Tesonet“ įsigijo buvusios ligoninės pastatus Žvėryne

2026-09-29 15:11 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-29 15:11
Pridėkite kaip šaltinį Google

Technologijų ir investicijų grupė „Tesonet“ iš verslininkų Norberto ir Kęstučio Faktorovičių valdomos nekilnojamojo turto (NT) plėtros įmonės „Kenova Group“ įsigijo buvusios infekcinės ligoninės pastatus prestižiniame Žvėryno rajone Vilniuje

tesonet (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)

Technologijų ir investicijų grupė „Tesonet“ iš verslininkų Norberto ir Kęstučio Faktorovičių valdomos nekilnojamojo turto (NT) plėtros įmonės „Kenova Group“ įsigijo buvusios infekcinės ligoninės pastatus prestižiniame Žvėryno rajone Vilniuje

REKLAMA
0

Kaip BNS teigė „Tesonet“ strateginių projektų vadovė Evelina Žvinytė, įsigytus pastatus svarstoma pritaikyti švietimo veiklai. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Viena iš prioritetinių krypčių, kurią analizuojame, yra švietimui ir ugdymui skirta infrastruktūra. Matome šios unikalios lokacijos potencialą per socialinę prizmę, tad šiuo metu aktyviai svarstome tokios vizijos realizavimo galimybes“, – komentare BNS sakė E. Žvinytė. 

REKLAMA
REKLAMA

Registrų centro duomenimis, ligoninės teritoriją Birutės gatvėje netiesiogiai valdančios įmonės „B1 Holding“ akcijos holdingo bendrovei „Tesonet Global“ perleistos rugsėjo 11 dieną. 

REKLAMA

E. Žvinytės teigimu, sandorio vertė neatskleidžiama. Anot jos, šis įsigijimas yra nuoseklus žingsnis grupei įgyvendinant plėtros strategiją infrastruktūros ir NT srityje.

Pirmasis apie sandorį pranešė „Verslo žinių“ portalas.  

BNS rašė, kad kovą „Kenova Group“ buvusios ligoninės pastatus įsigijo iš aukštųjų technologijų įmonių grupės „Teltonika“ savininko Arvydo Paukščio netiesiogiai valdomos bendrovės „Power Group Property“. 

REKLAMA
REKLAMA

Pastaroji buvusią infekcinę ligoninę Žvėryne už 12,1 mln. eurų iš Turto banko įsigijo 2021 metų rugpjūtį. A. Paukštys tuomet BNS sakė, kad sutvarkius kompleksą jame galėtų būti teikiamos sveikatingumo ar SPA paslaugos, įsikurti šeimos biuras.

Kaip skelbta anksčiau, pagrindinis ligoninės pastatas ir ūkiniai pastatai gali būti restauruojami ir pritaikyti visuomenei ar verslui, tačiau negali būti perstatomi iš esmės, o vietoj pagalbinių pastatų gali būti statomi nauji, neviršijant aukštingumo reikalavimų.

Vilniaus savivaldybės Kultūros paveldo apsaugos poskyrio vedėjas Darius Daunoras 2021 metų birželį BNS teigė, jog negalima nugriauti nė vieno pastato, įrašyto į kultūros vertybių registrą, jo išplėsti ar pristatyti papildomų aukštų, tačiau juos galima pritaikyti naujai funkcijai.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų