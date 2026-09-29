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Shaquille’as O’Nealas nustebino konferencijos dalyvius: pasisveikino lietuviškai

2026-09-29 15:07 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-09-29 15:07
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Vienaragio statusą gavusios technologijų ir investicijų grupės „Tesonet“ įkūrėjų kibernetinio saugumo įmonės „Nord Security“, veikiančios su prekės ženklu „NordVPN“, produkto ambasadoriumi tapęs legendinis krepšininkas, verslininkas ir filantropas Shaquille’as O’Nealas sako, kad reklamuoti lietuvišką prekės ženklą jį paskatino tikėjimas įmone.

Shaquille‘as O'Nealas (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
GALERIJA (58)

Vienaragio statusą gavusios technologijų ir investicijų grupės „Tesonet“ įkūrėjų kibernetinio saugumo įmonės „Nord Security“, veikiančios su prekės ženklu „NordVPN“, produkto ambasadoriumi tapęs legendinis krepšininkas, verslininkas ir filantropas Shaquille’as O’Nealas sako, kad reklamuoti lietuvišką prekės ženklą jį paskatino tikėjimas įmone.

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„Aš Shaquille’as O’Nealas. Aš labai laimingas“, – lietuviškai su spaudos konferencijos dalyviais Vilniuje antradienį pasisveikino S. O’Nealas.

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Legendinio krepšininko teigimu, jam sudarant tokius sandorius svarbiausia yra santykis su žmonėmis: „Mano agentas jums pasakytų, kad aš nežinau, kiek jie man moka, bet tai yra nesvarbu.“

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(58 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Į Lietuvą atvyko legendinis krepšininkas Shaquille‘as O‘Nealas

„Aš jau anksčiau naudojausi jų paslaugomis, tad žinote, aš susieju save tik su puikiomis įmonėmis, taigi žinojau, kad tai puiki įmonė (...). Vienintelis dalykas, kuriuo turiu tikėti, – įmonė. Aš žinojau, kas jie tokie. Gyvuoja jau kurį laiką viršūnėje, jau daro didelius dalykus“, – pasakojo S. O’Nealas.

„Sulaukiau skambučio iš geriausių – „NordVPN“ paskambino ir pasakė, kad nori bendradarbiauti, ir tai buvo savaime suprantamas sprendimas“, – pridūrė jis.

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Pirmas atvejis lietuviško verslo istorijoje

Anot bendrovės, tai pirmas atvejis lietuviško verslo istorijoje, kai vietos prekės ženklas pakvietė tokio lygio pasaulinę žvaigždę.

„Nord Security“ vieno įkūrėjų Tomo Okmano teigimu, šia reklama žmonėms norima padėti suprasti kibernetinio saugumo įrankių poreikį, nes jie nėra taip stipriai apsaugoti, kaip įmonės.

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„Nepakanka vien sukurti puikų produktą ir programinę įrangą, reikia ją reklamuoti visame pasaulyje ir būtent todėl šiandien mes pradedame savo didžiausią visų laikų rinkodaros kampaniją, kad parodytume pasauliui, ką sukūrėme“, – spaudos konferencijoje sakė T. Okmanas.

Kitas įmonės įkūrėjas Eimantas Sabaliauskas pabrėžė, kad partnerystė padeda „NordVPN“ pasiekti platesnę auditoriją ir kibernetinį saugumą padaryti suprantamesnį.

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„Shaquille'as O'Nealas visada buvo nesustabdoma jėga aikštelėje, gyvenime, netgi didžėjavimo įgūdžiuose. Mes norime būtent tokio įvaizdžio. Ir kai kalbame apie kibernetinį saugumą, norėjome, kad jis būtų intuityvus, o tai nėra tokia lengva tema“, – teigė jis.

Legendinis JAV krepšininkas Lietuvoje viešės rugsėjo 29–30 dienomis. Antradienį vakare jis Kaune stebės pirmąsias „Žalgirio“ Eurolygos namų rungtynes, be to, teigė ketinantis dar paragauti lietuviškų šaltibarščių ir keptos duonos. 

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S. O’Nealas yra vienas sėkmingiausių pasaulio sportininkų. Po profesionalo karjeros jis tapo sporto analitiku, restoranų savininku, prekės ženklų partneriu ir prodiuseriu.

Penkiolika kartų į NBA „Visų žvaigždžių“ rungtynes išrinkto žaidėjo išskirtinė sportinė karjera truko beveik du dešimtmečius. Tarp didžiausių jo apdovanojimų ir įvertinimų – NBA naudingiausio žaidėjo (MVP), NBA metų naujoko titulai, keturi NBA čempionų titulai ir įtraukimas į NBA „Šlovės muziejų“ pirmuoju balsavimu.

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Partnerystė truks ilgiau nei metus

Šia „NordVPN“ ir S. O'Nealo partneryste siekiama edukuoti vartotojus apie saugų elgesį internete. Planuojama, jog partnerystė truks ilgiau nei metus, o vienas svarbiausių bendrų renginių įvyks dar šiais metais Niujorke.

„NordVPN“ antivirusinė programa kasdien aptinka daugiau nei 12 mln. skirtingų interneto adresų ir užblokuoja vidutiniškai 130 tūkst. kenkėjiškų svetainių.

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„Nord Security“ valdančios bendrovės „360 IT“ grynasis pelnas pernai augo 2,5 karto iki 93,7 mln. eurų (2024 metais – 37,7 mln. eurų), o pardavimo pajamos didėjo 1,4 karto iki 274 mln. eurų (197,9 mln. eurų), rodo Registrų centrui pateikta įmonės ataskaita.

Skelbta, kad sudėjus „NordVPN“, kitų kibernetinio saugumo produktų bei kitos „Tesonet“ akceleratoriuje išaugusios virtualaus privataus tinklo (VPN) tiekėjos „Surfshark“ pajamas, „Nord Security“ pernai gavo 1 mlrd. eurų pajamų.

Portalui „Verslo žinios“ kovo mėnesį „Nord Security“ nurodė, kad grupės pajamos pernai augo 40 procentų.

indeliai.lt

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