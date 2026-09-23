„Tesonet“ Vilniaus centre įsigijo viešbutį „Grand Hotel Vilnius“

Su holdingo bendrove „Tesonet Global“ susijusi Nyderlandų įmonė „Spectra“ visas viešbutį valdančios bendrovės akcijas „Grand Hotel Vilnius“ įsigijo praėjusį ketvirtadienį.
„Tesonet“ įmonė įsigijo viešbutį „Grand Hotel Vilnius“ sostinės senamiestyje
„Grand Hotel Vilnius“ priklausė investicijų valdymo įmonės „1 Asset Management“ fondo „IAM Luxury Hotels Fund“ subfondui.
Sandorio vertė neatskleidžiama.
Kaip BNS rugpjūčio pradžioje teigė „Tesonet“ strateginių projektų vadovė Evelina Žvinytė, sprendimą investuoti į turtą lėmė auganti paslaugų kokybė Lietuvoje bei jų perspektyvos.
Viešbutyje bus tęsiamos daugiau nei 10 mln. eurų siekiančios investicijos į renovacijos darbus, apimančius konferencijų salių, kambarių, fasado, sporto salės bei vestibiulio atnaujinimą, kuriuos didžiąja apimtimi planuojama įgyvendinti iki 2026 metų pabaigos.
E. Žvinytės teigimu, bendrovė neturi planų keisti nei viešbučio prekės ženklo, nei operatoriaus.
„1 Asset Management“ valdybos pirmininkas Mindaugas Strėlis BNS anksčiau teigė, kad viešbutį nuspręsta parduoti pasiekus investicinius tikslus.
Atsižvelgiant į tai, jog visus metus bus dirbama su puse turimų kambarių, 2026 metais prognozuojamas 40 proc. užimtumas ir 5 mln. eurų pajamų.
BNS rašė, kad iki 2024 metų gegužės viešbutis veikė „Grand Hotel Kempinski Vilnius“ vardu. 2023 metų pabaigoje pasirašius franšizės sutartį su vienu didžiausių tarptautinių tinklų „Hilton“ ir valdymo sutartį su „Apex Alliance Hotel Management“ nuo 2024-ųjų gegužės vidurio viešbutis pervadintas į „Grand Hotel Vilnius, Curio Collection by Hilton“.