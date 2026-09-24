„Bolt“ Lietuvoje turi naują vadovę

Kaip pranešė bendrovė, iki šiol A. Lasionytė ėjo verslo plėtros vadovės pareigas transporto ir logistikos bendrovėje „Girteka“.
Naujoji „Bolt“ vadovė bus atsakinga už pavėžėjimo paslaugos veiklą bei tolesnį augimą, o kaip vieną iš pagrindinių prioritetų ji pabrėžia ryšio su pavežėjų bendruomene stiprinimą.
„Vairuotojų bendruomenė yra neatsiejama pavėžėjimo paslaugos dalis. Stiprinsime ryšį su pavežėjų bendruomene, sieksime dažniau išgirsti jų patirtį, geriau suprasti, kas veikia gerai, o kur reikia ieškoti sprendimų, bei aiškiau komunikuoti apie priimamus sprendimus“, – pranešime cituojama A. Lasionytė.
Pavėžėjimo paslauga per programėlę „Bolt“ Lietuvoje teikiama nuo 2014 metų.