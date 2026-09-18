Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas

„InMedica“ galės įsigyti Navicko kliniką

2026-09-18 15:38 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-18 15:38
Pridėkite kaip šaltinį Google

Suomijos socialinės ir sveikatos priežiūros milžinės „Mehilainen“ valdomas Lietuvos medicinos klinikų tinklas „InMedica“ gavo leidimą įsigyti Klaipėdoje veikiančią Navicko kliniką.

„InMedica“ (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

Suomijos socialinės ir sveikatos priežiūros milžinės „Mehilainen“ valdomas Lietuvos medicinos klinikų tinklas „InMedica“ gavo leidimą įsigyti Klaipėdoje veikiančią Navicko kliniką.

REKLAMA
1

Konkurencijos taryba skelbia penktadienį leidusi įsigyti 100 proc. bendrovės akcijų.

„Dėl numatomos vykdyti koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis arba itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose“, – skelbia taryba.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip rašė BNS, „InMedica“ ir su ja susijusios įmonės teikia sveikatos priežiūros, odontologijos, medicinos laboratorinių tyrimų paslaugas Lietuvoje. Bendrovei priklauso klinikų Lietuvoje tinklas „Meliva“ bei „Clinic | DPC“ prekės ženklo odontologijos klinikų tinklas.

REKLAMA
REKLAMA

Tuo metu Navicko klinika Klaipėdoje teikia sveikatos priežiūros, odontologijos, medicinos laboratorinių tyrimų paslaugas.

REKLAMA

Registrų centro duomenimis, klinikos savininkas ir vadovas yra Antanas Navickas.

Pernai klinikos pajamos augo 15,4 proc. iki 2,3 mln. eurų, grynasis pelnas – 3,4 karto iki 1,1 mln. eurų.

Tuo metu „InMedicos“ pajamos pernai augo 41,4 proc. iki 147,1 mln. eurų, įmonė patyrė 2,8 mln. eurų nuostolio, kai prieš metus buvo uždirbusi 3,3 mln. eurų grynojo pelno, rodo RC pateikta ataskaita.

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų