Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Statinys ant pastato Naujamiestyje sukėlė skandalą: inspekcija pateikė vertinimą

2026-09-18 19:09 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-18 19:09
Pridėkite kaip šaltinį Google

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI) teigia, kad ant pastato sostinės Naujamiestyje, T. Ševčenkos gatvėje, esančio statinio rekonstrukcija atitinka Vilniaus savivaldybės išduotą leidimą, todėl neteisėtų statybos darbų per patikrinimą nenustatyta.

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (nuotr. Dainiaus Labučio)

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI) teigia, kad ant pastato sostinės Naujamiestyje, T. Ševčenkos gatvėje, esančio statinio rekonstrukcija atitinka Vilniaus savivaldybės išduotą leidimą, todėl neteisėtų statybos darbų per patikrinimą nenustatyta.

REKLAMA
2

Kaip portalui „Delfi“ teigė skaitytojas, ant Naujamiesčio administracinio pastato stogo atsirado 223,83 kv. metrų dydžio statinys, kuriame galimai įrengtas trijų kambarių butas su pirtimi ir baseinu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot VTPSI, dėl šio statinio buvo atliktas patikrinimas, nustatyta, kad tai yra ne atskiras namas, o 2008–2009 m. pagal Vilniaus savivaldybės administracijos išduotą leidimą rekonstruotos ir gamybiniam pastatui priklausančios techninės patalpos.

REKLAMA
REKLAMA

„Tyrimo metu nustatyta, kad (…) rekonstrukcija (…) atitiko Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2008 m. liepos 22 d. išduotą statybos leidimą. Rekonstrukcijos projektas, kurio pagrindu išduotas leidimas, buvo suderintas su Vilniaus miesto savivaldybe“, – penktadienį pranešė VTPSI.

REKLAMA

„Todėl, kad atlikus patikrinimus ir įvertinus surinktą informaciją bei statybos dokumentus nebuvo nustatyta pagrindo konstatuoti neteisėtus statybos darbus“, – nurodė inspekcija.

Jos duomenimis, pastato paskirtis iki šiol nepakeista – tai yra gamybinės paskirties pastatas.

VTPSI taip pat pažymėjo vykdanti statybos, o ne statinių naudojimo priežiūrą – tai, pasak jos, turi vertinti savivaldybės, šiuo atveju – Vilniaus savivaldybės administracija.

REKLAMA
REKLAMA

„Klausimai, ar užbaigtas statinys arba jo patalpos faktiškai naudojami pagal nustatytą paskirtį, turi būti vertinami už statinių naudojimo priežiūrą atsakingos institucijos – šiuo atveju Vilniaus miesto savivaldybės administracijos“, – tikino inspekcija. 

Kaip skelbė „Delfi“, ant pastato T. Ševčenkos gatvėje įrengtos patalpos su dideliais langais, šalia jų – medinė terasa, lauko baldai ir augalai, batutas.

indeliai.lt

REKLAMA
Lndsdrgijos bėdos
Lndsdrgijos bėdos
2026-09-18 19:36
O tvarto navickai irgi jau kiek metų gyvena "dirbtuvėse"? - vargsta žmonės, tiesa vyras lygtai gavo bendrabutį?
- Lygtai Kalėjime?
Atsakyti
gustas
gustas
2026-09-18 20:23
...varnas varnui akies nekerta...
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (2)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų